Форум предпринимательниц по инициативе Бабушкиной принял более 200 женщин

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Первый Форум женщин-предпринимателей, инициированный председателем Законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной в рамках выставки "Иннопром-2026", объединил свыше 200 участниц, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"На форуме мы говорим о том, что волнует каждую женщину-предпринимателя. О том, как выстроить баланс между семьей и бизнесом, как найти правовые и социальные инструменты для уверенного роста, какую роль играют общественные объединения в этом процессе. Этим вопросам были посвящены прошедшие секции форума – от женских клубов как среды, формирующей успех, до роли бизнес-объединений в развитии женского предпринимательства", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.

Она добавила, что сегодня в центре внимания – реальные истории, где умение договариваться и находить нестандартные решения помогают создавать социальные проекты, в том числе направленные на поддержку участников СВО и их семей, укреплять экономику и повышать качество жизни граждан.

Отмечается, что в Свердловской области действует целая система правовых инструментов содействия предпринимательству, в том числе женскому. В регионе приняты областные законы о развитии малого и среднего бизнеса, государственной поддержке, технопарках, промышленной политике и государственно-частном партнерстве. Действует и налоговое законодательство. Предприниматели могут применять инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль и имущество организаций, транспортному налогу, пользоваться пониженными налоговыми ставками в особых экономических зонах и территориях опережающего развития. Для тех, кто только начинает дело, предусмотрены налоговые каникулы.

"Наш форум – практический шаг к реализации указа президента, определяющего национальные цели на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Развитие малого и среднего предпринимательства, в авангарде которого сегодня идет именно женский бизнес, является надежным фундаментом для достижения национальной цели “Устойчивая и динамичная экономика”. Важность укрепления потенциала женского предпринимательства подчеркивает и национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023-2030 годы", – сказала Бабушкина.

В ходе пленарной дискуссии участники форума отметили важность устранения барьеров и расширения возможностей для развития женского предпринимательства, вовлечения в наставничество и обмен опытом. Эксперты обсудили гендерные особенности бизнеса на основе представленных результатов соцопроса Общероссийского общественного движения "Народный фронт “За Россию”". Итоги исследования Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о лучших международных практиках поддержки женского предпринимательства также стали темой для обсуждения. Кроме того, участники оценили вклад женщин в развитие креативной экономики и технологий моды, формирование социальной ответственности бизнеса и смысла брендов.

В пресс-службе уточнили, что для участия в форуме заявились предпринимательницы из Москвы, Донецкой Народной Республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского края, Курганской, Челябинской и Тюменской областей. На мероприятии открылась также фотовыставка, посвященная 40 женщинам из Свердловской области, которые добились успехов в различных отраслях от создания студии вокала и выпуска одежды, в том числе адаптивной для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, до производства отопительного и промышленного оборудования.