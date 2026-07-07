ВС России за сутки уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть безэкипажных катеров противника уничтожено силами Черноморского флота за сутки, сообщили в Минобороны России.

По данным Минобороны России, всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 176 303 беспилотных летательных аппарата, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 060 танков и других боевых бронированных машин, 1754 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 672 орудия полевой артиллерии и минометов, 65 824 единицы специальной военной автомобильной техники.