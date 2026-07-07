СМИ: американскую тик-токершу застрелили в Lamborghini

Краткий пересказ от РИА ИИ Американская блогерша Брианна Джонсон, известная под псевдонимом DreamDoll Brii, была застрелена в салоне Lamborghini во Флориде после Дня независимости США.

Инцидент произошел в городе Мирамар, когда девушка ехала в автомобиле вместе с двумя мужчинами, которые получили тяжелые ранения.

Нападавшие произвели более десятка выстрелов из белого седана, после чего Lamborghini потерял управление и врезался в жилой дом.

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Американскую блогершу застрелили в салоне Lamborghini во Флориде после Дня независимости США, передает телеканал Американскую блогершу застрелили в салоне Lamborghini во Флориде после Дня независимости США, передает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

Брианна Джонсон, известная под псевдонимом DreamDoll Brii и имевшая около полумиллиона подписчиков в TikTok , погибла в США в минувшие праздничные выходные. Инцидент произошел рано утром в воскресенье в городе Мирамар, когда 21-летняя девушка ехала в Lamborghini вместе с двумя мужчинами.

"Жертвы передвигались в лаймово-зеленом Lamborghini Urus… В этот момент к ним с водительской стороны пристроился белый седан, из которого открыли огонь", – передает телеканал.

По информации СМИ, оба спутника погибшей получили тяжелые ранения и были госпитализированы в критическом состоянии.

Нападавшие произвели более десятка выстрелов. После обстрела Lamborghini потерял управление, выехал за пределы перекрестка и врезался в жилой дом на противоположной стороне улицы, следует из видео с ближайшей камеры наблюдения.

Местные жители рассказали телеканалу, что, поскольку это были праздничные выходные, они спутали звуки выстрелов с салютом.