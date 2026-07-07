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СМИ: американскую тик-токершу застрелили в Lamborghini - РИА Новости, 07.07.2026
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04:38 07.07.2026 (обновлено: 09:33 07.07.2026)
СМИ: американскую тик-токершу застрелили в Lamborghini

CBS: американскую тик-токершу из Флориды застрелили в Lamborghini

© Фото : соцсетиБрианна Джонсон (DreamDoll Brii)
Брианна Джонсон (DreamDoll Brii) - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : соцсети
Брианна Джонсон (DreamDoll Brii). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская блогерша Брианна Джонсон, известная под псевдонимом DreamDoll Brii, была застрелена в салоне Lamborghini во Флориде после Дня независимости США.
  • Инцидент произошел в городе Мирамар, когда девушка ехала в автомобиле вместе с двумя мужчинами, которые получили тяжелые ранения.
  • Нападавшие произвели более десятка выстрелов из белого седана, после чего Lamborghini потерял управление и врезался в жилой дом.
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Американскую блогершу застрелили в салоне Lamborghini во Флориде после Дня независимости США, передает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.
Брианна Джонсон, известная под псевдонимом DreamDoll Brii и имевшая около полумиллиона подписчиков в TikTok, погибла в США в минувшие праздничные выходные. Инцидент произошел рано утром в воскресенье в городе Мирамар, когда 21-летняя девушка ехала в Lamborghini вместе с двумя мужчинами.
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"Жертвы передвигались в лаймово-зеленом Lamborghini Urus… В этот момент к ним с водительской стороны пристроился белый седан, из которого открыли огонь", – передает телеканал.
По информации СМИ, оба спутника погибшей получили тяжелые ранения и были госпитализированы в критическом состоянии.
Нападавшие произвели более десятка выстрелов. После обстрела Lamborghini потерял управление, выехал за пределы перекрестка и врезался в жилой дом на противоположной стороне улицы, следует из видео с ближайшей камеры наблюдения.
Местные жители рассказали телеканалу, что, поскольку это были праздничные выходные, они спутали звуки выстрелов с салютом.
По последним данным организации Gun Violence Archive, сто человек погибли в США за праздничные выходные от огнестрельных ранений, произошло двадцать случаев массовой стрельбы.
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