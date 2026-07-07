© Фото министерства культуры и туризма Московской области Джазовый фестиваль пройдет 22 и 23 августа в музее "Архангельское"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. XII Международный фестиваль "Джазовые сезоны" пройдет 22 и 23 августа 2026 года в музее-заповеднике "Архангельское", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На фестивале будут работать две сцены, на которых выступят популярные джазовые музыканты, а также представители других жанров с джазовыми программами.

« "Одно из главных событий в мире российского джаза — фестиваль "Джазовые сезоны" — вновь ждет жителей и гостей Подмосковья . Джазовая культура живет, развивается и находит живой отклик в сердцах людей. Мы видим это по огромному интересу к фестивалю, который в прошлом году посетило больше 16 тысяч человек. В этом году "Джазовые сезоны" снова пройдут в Архангельском , и мы ожидаем не меньше гостей", — отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что атмосфера усадьбы добавляет живому звучанию колорита.

Среди хедлайнеров: Игорь Бутман, Варвара Убель и Московский джазовый оркестр, Сурганова и оркестр со специальной программой, Аглая Шиловская, Борис Березовский с программой "Дебюсси и джаз", и многие другие.

Художественный руководитель фестиваля Бутман подчеркнул, что "Джазовые сезоны" — проект, объединяющий любовь к джазу, природе и семейному времяпрепровождению. За 12 лет он взял на себя социально-культурную миссию — делать джаз живым и открытым для каждого, независимо от возраста и подготовки.

"Благодаря поддержке министерства культуры и туризма Московской области и правительства Московской области наш фестиваль с каждым годом обретает новые масштабы. У нас все больше громких музыкальных проектов, активностей для зрителей и образовательных мероприятий", — добавил Бутман.