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Джазовый фестиваль пройдет 22 и 23 августа в музее "Архангельское" - РИА Новости, 07.07.2026
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Новости Подмосковья
 
14:54 07.07.2026
Джазовый фестиваль пройдет 22 и 23 августа в музее "Архангельское"

Фестиваль "Джазовые сезоны" состоится 22 и 23 августа в музее "Архангельское"

© Фото министерства культуры и туризма Московской областиДжазовый фестиваль пройдет 22 и 23 августа в музее "Архангельское"
Джазовый фестиваль пройдет 22 и 23 августа в музее Архангельское - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото министерства культуры и туризма Московской области
Джазовый фестиваль пройдет 22 и 23 августа в музее "Архангельское"
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. XII Международный фестиваль "Джазовые сезоны" пройдет 22 и 23 августа 2026 года в музее-заповеднике "Архангельское", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На фестивале будут работать две сцены, на которых выступят популярные джазовые музыканты, а также представители других жанров с джазовыми программами.
«
"Одно из главных событий в мире российского джаза — фестиваль "Джазовые сезоны" — вновь ждет жителей и гостей Подмосковья. Джазовая культура живет, развивается и находит живой отклик в сердцах людей. Мы видим это по огромному интересу к фестивалю, который в прошлом году посетило больше 16 тысяч человек. В этом году "Джазовые сезоны" снова пройдут в Архангельском, и мы ожидаем не меньше гостей", — отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что атмосфера усадьбы добавляет живому звучанию колорита.
Среди хедлайнеров: Игорь Бутман, Варвара Убель и Московский джазовый оркестр, Сурганова и оркестр со специальной программой, Аглая Шиловская, Борис Березовский с программой "Дебюсси и джаз", и многие другие.
Художественный руководитель фестиваля Бутман подчеркнул, что "Джазовые сезоны" — проект, объединяющий любовь к джазу, природе и семейному времяпрепровождению. За 12 лет он взял на себя социально-культурную миссию — делать джаз живым и открытым для каждого, независимо от возраста и подготовки.
"Благодаря поддержке министерства культуры и туризма Московской области и правительства Московской области наш фестиваль с каждым годом обретает новые масштабы. У нас все больше громких музыкальных проектов, активностей для зрителей и образовательных мероприятий", — добавил Бутман.
Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры и туризма Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Игорь БутманМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Аглая ШиловскаяАрхангельскБорис Березовский
 
 
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