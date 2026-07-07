СМИ: Европа и Украина разработают ракеты дальнего радиуса действия

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские страны совместно с Украиной намерены запустить проект по разработке ракет дальнего радиуса действия для снижения зависимости от американских вооружений.

В проекте примут участие Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды и Украина, при этом Великобританию газета Telegraph называет главой европейского проекта.

Технические характеристики будущих ракет пока не определены, но речь идет о высокоточном оружии с радиусом действия от 1 тысячи до 3 тысяч километров, разработка которого займет десятилетия.

ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости. Европейские страны намерены совместно с Украиной запустить проект по разработке ракет дальнего радиуса действия для снижения зависимости от американских вооружений, сообщает газета Европейские страны намерены совместно с Украиной запустить проект по разработке ракет дальнего радиуса действия для снижения зависимости от американских вооружений, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, в проекте примут участие Великобритания Германия , Франция и Нидерланды, а также Украина.

"Великобритания возглавит европейский проект по разработке новой ракеты дальнего радиуса действия, чтобы положить конец зависимости НАТО от американского оружия", - пишет издание.

По информации газеты, идея разработки европейских ракет возникла на фоне решения президента США Дональда Трампа отменить развертывание ракет Tomahawk в Германии.

Технические характеристики будущих ракет пока не определены, однако речь идет о высокоточном оружии с радиусом действия от 1 тысячи до 3 тысяч километров. По данным источников, их разработка займет десятилетия.