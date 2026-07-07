СМИ: Европа и Украина разработают ракеты дальнего радиуса действия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские страны совместно с Украиной намерены запустить проект по разработке ракет дальнего радиуса действия для снижения зависимости от американских вооружений.
- В проекте примут участие Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды и Украина, при этом Великобританию газета Telegraph называет главой европейского проекта.
- Технические характеристики будущих ракет пока не определены, но речь идет о высокоточном оружии с радиусом действия от 1 тысячи до 3 тысяч километров, разработка которого займет десятилетия.
ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости. Европейские страны намерены совместно с Украиной запустить проект по разработке ракет дальнего радиуса действия для снижения зависимости от американских вооружений, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
По данным газеты, в проекте примут участие Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды, а также Украина.
"Великобритания возглавит европейский проект по разработке новой ракеты дальнего радиуса действия, чтобы положить конец зависимости НАТО от американского оружия", - пишет издание.
По информации газеты, идея разработки европейских ракет возникла на фоне решения президента США Дональда Трампа отменить развертывание ракет Tomahawk в Германии.
Технические характеристики будущих ракет пока не определены, однако речь идет о высокоточном оружии с радиусом действия от 1 тысячи до 3 тысяч километров. По данным источников, их разработка займет десятилетия.
Британия и Германия уже работают над совместным проектом по созданию высокоточного оружия с дальностью действия более двух тысяч километров.