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СМИ: Европа боится ускорить процесс сокращения роли США в своей обороне - РИА Новости, 07.07.2026
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09:40 07.07.2026
СМИ: Европа боится ускорить процесс сокращения роли США в своей обороне

FT: в Европе опасаются снижения роли США в обеспечении безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти стран Европы опасаются, что открытая подготовка ЕС к возможному сокращению роли США в обеспечении безопасности региона может ускорить реализацию этого сценария.
  • Президент США Дональд Трамп требовал от всех государств-членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти стран Европы опасаются, что открытая подготовка ЕС к возможному сокращению роли США в обеспечении безопасности региона может лишь ускорить реализацию этого сценария, пишет газета Financial Times.
"В ряде европейских столиц сохраняются опасения, что открытая подготовка к уменьшению роли США в обеспечении обороны Европы может сама по себе ускорить такой сценарий, став самоисполняющимся пророчеством", - говорится в публикации.
При этом неназванный французский чиновник заявил изданию, что Европа находится не в лучшей форме.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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