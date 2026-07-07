СМИ: Европа боится ускорить процесс сокращения роли США в своей обороне

При этом неназванный французский чиновник заявил изданию, что Европа находится не в лучшей форме.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.