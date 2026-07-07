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В постпредстве оценили потери ЕС от отказа от российских энергоносителей - РИА Новости, 07.07.2026
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00:06 07.07.2026
В постпредстве оценили потери ЕС от отказа от российских энергоносителей

Отказ от топлива из России стоил Европе около 3 триллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Общие экономические потери стран Евросоюза из-за отказа от российских энергоносителей могут составлять порядка трех триллионов евро.
  • Последствия политики Брюсселя по обрыву связей с Россией проявились в виде резких скачков цен, дороговизны энергоресурсов, падения уровня жизни, закрытия и переноса промышленных предприятий за пределы ЕС.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Общие экономические потери стран Евросоюза из-за отказа от российских энергоносителей могут составлять порядка трех триллионов евро, сообщили в постпредстве России при ЕС.
"Общие потери стран Европы от отказа от российских энергоносителей, по некоторым оценкам, составляют около трех триллионов евро", - сказали в постпредстве "Известиям".
Там подчеркнули, что европейские компании и обычные граждане в полной мере ощутили последствия политики Брюсселя по обрыву связей с Россией. Это проявилось в виде резких скачков цен, дороговизны энергоресурсов, падения уровня жизни, закрытия и переноса промышленных предприятий за пределы ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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