Краткий пересказ от РИА ИИ
- Общие экономические потери стран Евросоюза из-за отказа от российских энергоносителей могут составлять порядка трех триллионов евро.
- Последствия политики Брюсселя по обрыву связей с Россией проявились в виде резких скачков цен, дороговизны энергоресурсов, падения уровня жизни, закрытия и переноса промышленных предприятий за пределы ЕС.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Общие экономические потери стран Евросоюза из-за отказа от российских энергоносителей могут составлять порядка трех триллионов евро, сообщили в постпредстве России при ЕС.
Там подчеркнули, что европейские компании и обычные граждане в полной мере ощутили последствия политики Брюсселя по обрыву связей с Россией. Это проявилось в виде резких скачков цен, дороговизны энергоресурсов, падения уровня жизни, закрытия и переноса промышленных предприятий за пределы ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.