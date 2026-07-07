СМИ: подозреваемую в покушении на Ермолаева привлекали за хулиганство

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданка Украины Анастасия Березовская, подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, жила в Житомире и не имела серьезных проблем с законом, не считая мелких случаев хулиганства.

Генпрокуратура Монако рассматривает две версии покушения: месть партнеров сына бизнесмена Артура по компании Milton Group за сделку со следствием и возможную реорганизацию активов Вадима Ермолаева из-за введенных в отношении него санкций.

Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером, пострадали мужчина, женщина и ребенок, произошедшее не квалифицируется как теракт.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская жила в Житомире и не имела серьезных проблем с законом, хотя и привлекалась за хулиганство, сообщает газета Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская жила в Житомире и не имела серьезных проблем с законом, хотя и привлекалась за хулиганство, сообщает газета Nice-Matin со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее издание сообщало, что Березовская временно жила в Германии в качестве беженца.

"Женщина, которая (предположительно - ред.) установила бомбу, прожила всю свою жизнь в Житомире … и не имела судебного прошлого, не считая "мелких случаев хулиганства", за которые к ней применялись обычные административные меры", - пишет издание.

Как отмечает газета, одна из версий покушения на украинского бизнесмена, которую рассматривает генпрокуратура Монако, состоит в том, что партнеры его сына Артура по компании Milton Group, владеющей около 150 колл-центрами, могли таким образом отомстить Ермолаевым за сделку со следствием, благодаря которой сыну бизнесмена удалось избежать тюрьмы в Эстонии через признание вины и выплату рекордного штрафа.

Другая версия, как пишет газета, касается возможной реорганизации активов Вадима Ермолаева из-за введенных в отношении него санкций. Бизнесмен официально не оформил развод со своей первой женой и находился в отношениях с пострадавшей при покушении Анной Насобиной, и перераспределение активов могло вызвать распри внутри семьи Ермолаева, говорится в материале.

Тем не менее точную версию произошедшего еще предстоит выяснить следователям, заключает газета.

Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.