Рейтинг@Mail.ru
СМИ: подозреваемую в покушении на Ермолаева привлекали за хулиганство - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 07.07.2026 (обновлено: 23:52 07.07.2026)
СМИ: подозреваемую в покушении на Ермолаева привлекали за хулиганство

Nice-Matin: подозреваемую в покушении на Ермолаева привлекали за хулиганство

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : INTERPOL
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданка Украины Анастасия Березовская, подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, жила в Житомире и не имела серьезных проблем с законом, не считая мелких случаев хулиганства.
  • Генпрокуратура Монако рассматривает две версии покушения: месть партнеров сына бизнесмена Артура по компании Milton Group за сделку со следствием и возможную реорганизацию активов Вадима Ермолаева из-за введенных в отношении него санкций.
  • Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером, пострадали мужчина, женщина и ребенок, произошедшее не квалифицируется как теракт.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская жила в Житомире и не имела серьезных проблем с законом, хотя и привлекалась за хулиганство, сообщает газета Nice-Matin со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее издание сообщало, что Березовская временно жила в Германии в качестве беженца.
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Подозреваемая в покушении на Ермолаева общалась с сотрудником ГУР
Вчера, 15:31
"Женщина, которая (предположительно - ред.) установила бомбу, прожила всю свою жизнь в Житомире… и не имела судебного прошлого, не считая "мелких случаев хулиганства", за которые к ней применялись обычные административные меры", - пишет издание.
Как отмечает газета, одна из версий покушения на украинского бизнесмена, которую рассматривает генпрокуратура Монако, состоит в том, что партнеры его сына Артура по компании Milton Group, владеющей около 150 колл-центрами, могли таким образом отомстить Ермолаевым за сделку со следствием, благодаря которой сыну бизнесмена удалось избежать тюрьмы в Эстонии через признание вины и выплату рекордного штрафа.
Другая версия, как пишет газета, касается возможной реорганизации активов Вадима Ермолаева из-за введенных в отношении него санкций. Бизнесмен официально не оформил развод со своей первой женой и находился в отношениях с пострадавшей при покушении Анной Насобиной, и перераспределение активов могло вызвать распри внутри семьи Ермолаева, говорится в материале.
Тем не менее точную версию произошедшего еще предстоит выяснить следователям, заключает газета.
Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева, нашли под Киевом. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов, подозреваемых в убийстве женщины.
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
СМИ: попытка убийства Ермолаева обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов
Вчера, 14:56
 
В миреМонакоУкраинаЖитомирВадим ЕрмолаевСлужба безопасности УкраиныТеракт в Монако
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала