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СМИ: попытка убийства Ермолаева обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов - РИА Новости, 07.07.2026
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14:56 07.07.2026
СМИ: попытка убийства Ермолаева обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов

Страна.ua: попытка убийства Ермолаева обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов

© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытка убийства украинского бизнесмена Ермолаева в Монако обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов.
  • Тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева, нашли под Киевом, а офис генпрокурора подтвердил задержание сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов по подозрению в убийстве этой женщины.
  • Из 150 тысяч долларов, выделенных на попытку убийства, 8 тысяч получила сама Березовская, еще 5 тысяч ушло на транспортные расходы.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Попытка убийства украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако обошлась его заказчикам в 150 тысяч долларов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, нашли под Киевом. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов, подозреваемых в убийстве женщины.
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"Попытка убийства Ермолаева обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов. Из них 8 тысяч долларов получила сама Березовская. Ещё 5 тысяч ушло на транспортные расходы. Деньги переводились на криптокошельки и банковские счета Березовской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, имя заказчика пока не называется.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская.
Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
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В миреМонакоУкраинаКиевВадим ЕрмолаевСтрана.uaИнтерполСлужба безопасности УкраиныТеракт в Монако
 
 
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