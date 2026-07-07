СМИ: попытка убийства Ермолаева обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов

Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

© Фото : соцсети Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ Попытка убийства украинского бизнесмена Ермолаева в Монако обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов.

Тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева, нашли под Киевом, а офис генпрокурора подтвердил задержание сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов по подозрению в убийстве этой женщины.

Из 150 тысяч долларов, выделенных на попытку убийства, 8 тысяч получила сама Березовская, еще 5 тысяч ушло на транспортные расходы.

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Попытка убийства украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако обошлась его заказчикам в 150 тысяч долларов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева Монако , нашли под Киевом. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов, подозреваемых в убийстве женщины.

"Попытка убийства Ермолаева обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов. Из них 8 тысяч долларов получила сама Березовская. Ещё 5 тысяч ушло на транспортные расходы. Деньги переводились на криптокошельки и банковские счета Березовской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

По информации издания, имя заказчика пока не называется.

Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская.