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Врач рассказала, как избежать заражения паразитами в жарких странах - РИА Новости, 07.07.2026
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05:20 07.07.2026
Врач рассказала, как избежать заражения паразитами в жарких странах

Семейкина: чтобы не заразиться паразитами, лучше не ходить по пляжам босиком

CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg / Пляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg /
Пляж. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заразиться паразитами можно при контакте с загрязненным песком или почвой, при купании в сомнительных водоемах и через укусы кровососущих насекомых.
  • Врач рекомендует не ходить босиком, тщательно мыть и обдавать кипятком фрукты, овощи и ягоды, избегать купания в неблагополучных водоемах и использовать защитные средства от комаров и других насекомых.
  • В жарких странах распространены такие заболевания, как синдром «мигрирующей (блуждающей) личинки», церкариоз, дирофиляриоз и филяриатозы.
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Чтобы избежать заражения паразитами в жарких странах, лучше не ходить по пляжам босиком, не купаться в сомнительных водоемах и использовать защитные средства от кровососущих насекомых, рассказала РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Синдром "мигрирующей (блуждающей) личинки" - синдром larva migrans, "ползучая болезнь" – это собирательное название для группы инвазий, обусловленных личинками гельминтов животных и птиц. Для этих паразитов человек является случайным хозяином. Эндемичными являются страны Южной и Центральной Африки, Малайзия, Индонезия, Шри-Ланка, Таиланд", - сказала Семейкина.
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Она отметила, что один из наиболее частых возбудителей этого синдрома - анкилостомы собак и кошек. Человек заражается, босиком наступая на песок или почву, загрязненную фекалиями этих животных, и паразиты переселяются на кожу, а потом и под нее.
"Не следует ходить босиком и лежать на земле без подстилки. Необходимо тщательно мыть и обдавать кипятком фрукты, овощи и ягоды перед употреблением их в пищу, нельзя пить некипяченую воду. Не забывайте мыть руки перед едой, перед приготовлением пищи и после посещения уборной. Также при посещении душа там нужно носить резиновые или пластиковые тапочки", - отметила Семейкина.
Она рассказала, что живущие на водоплавающих птицах паразиты шистосомы вызывают церкариоз, или "зуд купальщика". Инвазия широко распространена в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке. Заразиться можно при купании в водоемах с медленно текущей водой, где обитает много моллюсков и гнездятся водоплавающие птицы. Поэтому лучше избегать купания в природных водоемах и бассейнах с неблагополучным санитарным состоянием, добавила врач.
"В последние годы все большую актуальность приобретает дирофиляриоз – болезнь собак. Для дирофилярий человек является случайным хозяином. Гельминт передается человеку через укус комара. Это глистное заболевание наиболее распространено в жарких странах Азии и Африки. Отдыхающим на природе вблизи водоемов нужно прибегать к использованию специальных защитных средств от комаров", - рассказала собеседница.
Также во всем тропическом поясе распространены филяриатозы, возбудителями которых являются гельминты с тонким длинным телом. Заражение происходит через укусы комаров, мокрецов, мошек и слепней. Профилактика обеспечивается защитой от укусов кровососущих насекомых – нужно засетчивать окна и двери, использовать пологи, носить закрытую одежду и применять репелленты, отметила Семейкина.
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