Врач рассказала, как избежать заражения паразитами в жарких странах

Краткий пересказ от РИА ИИ Заразиться паразитами можно при контакте с загрязненным песком или почвой, при купании в сомнительных водоемах и через укусы кровососущих насекомых.

Врач рекомендует не ходить босиком, тщательно мыть и обдавать кипятком фрукты, овощи и ягоды, избегать купания в неблагополучных водоемах и использовать защитные средства от комаров и других насекомых.

В жарких странах распространены такие заболевания, как синдром «мигрирующей (блуждающей) личинки», церкариоз, дирофиляриоз и филяриатозы.

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Чтобы избежать заражения паразитами в жарких странах, лучше не ходить по пляжам босиком, не купаться в сомнительных водоемах и использовать защитные средства от кровососущих насекомых, рассказала РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

"Синдром "мигрирующей (блуждающей) личинки" - синдром larva migrans, "ползучая болезнь" – это собирательное название для группы инвазий, обусловленных личинками гельминтов животных и птиц. Для этих паразитов человек является случайным хозяином. Эндемичными являются страны Южной и Центральной Африки, Малайзия Индонезия , Шри-Ланка, Таиланд", - сказала Семейкина.

Она отметила, что один из наиболее частых возбудителей этого синдрома - анкилостомы собак и кошек. Человек заражается, босиком наступая на песок или почву, загрязненную фекалиями этих животных, и паразиты переселяются на кожу, а потом и под нее.

"Не следует ходить босиком и лежать на земле без подстилки. Необходимо тщательно мыть и обдавать кипятком фрукты, овощи и ягоды перед употреблением их в пищу, нельзя пить некипяченую воду. Не забывайте мыть руки перед едой, перед приготовлением пищи и после посещения уборной. Также при посещении душа там нужно носить резиновые или пластиковые тапочки", - отметила Семейкина.

Она рассказала, что живущие на водоплавающих птицах паразиты шистосомы вызывают церкариоз, или "зуд купальщика". Инвазия широко распространена в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке. Заразиться можно при купании в водоемах с медленно текущей водой, где обитает много моллюсков и гнездятся водоплавающие птицы. Поэтому лучше избегать купания в природных водоемах и бассейнах с неблагополучным санитарным состоянием, добавила врач.

"В последние годы все большую актуальность приобретает дирофиляриоз – болезнь собак. Для дирофилярий человек является случайным хозяином. Гельминт передается человеку через укус комара. Это глистное заболевание наиболее распространено в жарких странах Азии и Африки. Отдыхающим на природе вблизи водоемов нужно прибегать к использованию специальных защитных средств от комаров", - рассказала собеседница.