Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции после решения суда

Кроме того, Ле Пен приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых — условно, а еще один — с ношением электронного браслета. Сама она заявляла, что не будет баллотироваться, если ее оставят под электронным наблюдением. В этом случае вместо нее политсилу будет представлять лидер партии Жордан Барделла.