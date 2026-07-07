Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции после решения суда - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 07.07.2026 (обновлено: 16:14 07.07.2026)
Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции после решения суда

Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции после смягчения приговора

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный суд Парижа сократил реальный срок запрета Марин Ле Пен избираться в органы государственной власти с пяти лет до 15 месяцев.
  • В течение года она будет оставаться под электронным наблюдением.
  • Сама политик заявляла, что не будет баллотироваться, если в силе оставят эту часть приговора.
ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа сократил действие запрета для лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен избираться в органы госвласти, передает AFP.
"Ле Пен была приговорена к 15 месяцам реального запрета избираться и сможет априори быть кандидатом на президентских выборах", — говорится в материале.
Французский политик Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Французские банки закрыли счета четырех депутатов от партии Ле Пен
4 июля, 19:05
В марте 2025 года политика приговорили к запрету избираться в органы госвласти в течение пяти лет по делу о растрате средств Европарламента. Эта мера вступила в силу сразу после оглашения приговора, несмотря на обжалование. Теперь апелляционный суд снизил этот срок до 45 месяцев, из которых 30 — условно.
Кроме того, Ле Пен приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых — условно, а еще один — с ношением электронного браслета. Сама она заявляла, что не будет баллотироваться, если ее оставят под электронным наблюдением. В этом случае вместо нее политсилу будет представлять лидер партии Жордан Барделла.
Очередные президентские выборы пройдут в два тура: 18 апреля и 2 мая 2027 года. Ле Пен и Барделла уже долгое время занимают первые места в опросах общественного мнения. Соратники Ле Пен, а также высокопоставленные политики из многих других стран называли приговор, вынесенный ей в прошлом году, политически мотивированным из-за стремительно растущей популярности правых во Франции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Развал ЕС и выход из НАТО: Франция припасла киндер-сюрприз для всего мира
24 июня, 08:00
 
ФранцияМарин Ле ПенВ миреЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала