Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции после решения суда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Апелляционный суд Парижа сократил реальный срок запрета Марин Ле Пен избираться в органы государственной власти с пяти лет до 15 месяцев.
- В течение года она будет оставаться под электронным наблюдением.
- Сама политик заявляла, что не будет баллотироваться, если в силе оставят эту часть приговора.
ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа сократил действие запрета для лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен избираться в органы госвласти, передает AFP.
"Ле Пен была приговорена к 15 месяцам реального запрета избираться и сможет априори быть кандидатом на президентских выборах", — говорится в материале.
В марте 2025 года политика приговорили к запрету избираться в органы госвласти в течение пяти лет по делу о растрате средств Европарламента. Эта мера вступила в силу сразу после оглашения приговора, несмотря на обжалование. Теперь апелляционный суд снизил этот срок до 45 месяцев, из которых 30 — условно.
Кроме того, Ле Пен приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых — условно, а еще один — с ношением электронного браслета. Сама она заявляла, что не будет баллотироваться, если ее оставят под электронным наблюдением. В этом случае вместо нее политсилу будет представлять лидер партии Жордан Барделла.
Очередные президентские выборы пройдут в два тура: 18 апреля и 2 мая 2027 года. Ле Пен и Барделла уже долгое время занимают первые места в опросах общественного мнения. Соратники Ле Пен, а также высокопоставленные политики из многих других стран называли приговор, вынесенный ей в прошлом году, политически мотивированным из-за стремительно растущей популярности правых во Франции.