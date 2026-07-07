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ГК "Элемент" займется исследованиями и подготовкой кадров во Вьетнаме - РИА Новости, 07.07.2026
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11:37 07.07.2026
ГК "Элемент" займется исследованиями и подготовкой кадров во Вьетнаме

Ведомости: "Элемент" будет готовить кадры по микро- и наноэлектронике в Ханое

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский производитель микроэлектроники
Российский производитель микроэлектроники - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский производитель микроэлектроники. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ГК "Элемент" будет готовить кадры по микро- и наноэлектронике во Вьетнаме, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ, входит в ГК "Элемент") Александра Кравцова.
  • НИИМЭ подписал соглашение с Народным комитетом Ханоя, Ханойским университетом науки и технологий, а также вьетнамскими корпорациями G-Group и National Security Technology.
  • В рамках сотрудничества с Вьетнамом ГК "Элемент" займется проведением совместных исследований и окажет экспертную поддержку развитию полупроводниковых технологий.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский разработчик и производитель микроэлектроники ГК "Элемент" будет готовить кадры по микро- и наноэлектронике во Вьетнаме и займется проведением совместных исследований, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ, входит в ГК "Элемент") Александра Кравцова.
"Крупнейший в России разработчик и производитель микроэлектроники ГК "Элемент" будет готовить кадры по микро- и наноэлектронике во Вьетнаме", - сообщает газета со ссылкой на Кравцова.
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По данным газеты, соответствующее соглашение НИИМЭ подписал с Народным комитетом Ханоя, Ханойским университетом науки и технологий (HUST), а также вьетнамскими корпорациями G-Group и National Security Technology (NST).
"Помимо подготовки кадров в рамках совместной работы с Вьетнамом НИИМЭ займется проведением совместных исследований и "окажет экспертную поддержку развитию полупроводниковых технологий", - добавили в газете.
Как отметил Кравцов, стороны также не исключают возможность создания совместных коммерческих продуктов в сфере микроэлектроники.
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