ГК "Элемент" займется исследованиями и подготовкой кадров во Вьетнаме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ГК "Элемент" будет готовить кадры по микро- и наноэлектронике во Вьетнаме, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ, входит в ГК "Элемент") Александра Кравцова.
- НИИМЭ подписал соглашение с Народным комитетом Ханоя, Ханойским университетом науки и технологий, а также вьетнамскими корпорациями G-Group и National Security Technology.
- В рамках сотрудничества с Вьетнамом ГК "Элемент" займется проведением совместных исследований и окажет экспертную поддержку развитию полупроводниковых технологий.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский разработчик и производитель микроэлектроники ГК "Элемент" будет готовить кадры по микро- и наноэлектронике во Вьетнаме и займется проведением совместных исследований, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ, входит в ГК "Элемент") Александра Кравцова.
"Крупнейший в России разработчик и производитель микроэлектроники ГК "Элемент" будет готовить кадры по микро- и наноэлектронике во Вьетнаме", - сообщает газета со ссылкой на Кравцова.
По данным газеты, соответствующее соглашение НИИМЭ подписал с Народным комитетом Ханоя, Ханойским университетом науки и технологий (HUST), а также вьетнамскими корпорациями G-Group и National Security Technology (NST).
"Помимо подготовки кадров в рамках совместной работы с Вьетнамом НИИМЭ займется проведением совместных исследований и "окажет экспертную поддержку развитию полупроводниковых технологий", - добавили в газете.
Как отметил Кравцов, стороны также не исключают возможность создания совместных коммерческих продуктов в сфере микроэлектроники.