"Одно окно" для бизнеса: выйти на экспорт поможет портал "Госуслуги ВЭД"

Российские компании получают всестороннюю поддержку для выхода на зарубежные рынки по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" . Ключевой инструмент для развития внешней торговли — цифровая платформа "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). Онлайн-экосистема была создана в 2020 году Российским экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), чтобы упростить российским предпринимателям выход на мировые рынки. На платформе доступны услуги для решения любых экспортных задач. В материале РИА Новости расскажем об опыте компаний, которым инструментарий платформы уже помог добиться весомых успехов в международной торговле.

Экосистема поддержки бизнеса

Сегодня в Едином каталоге услуг цифровой платформы "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") можно найти порядка 700 услуг, необходимых экспортерам. Разрешительные документы на экспорт можно получить в режиме "одного окна" в личном кабинете. Здесь же представлены обучающие сервисы и консультации по всем аспектам внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, для развития бизнеса очень важна "система поддержки принятия решений". На платформе "Мой экспорт" этому посвящен специальный раздел. Он помогает предпринимателям оценить перспективность выхода на рынки разных стран, а также конъюнктуру и возможные барьеры.

Экосистема обеспечивает бесшовное взаимодействие между компаниями, государством и другими участниками внешнеэкономической деятельности. Присоединяясь к цифровой платформе, пользователи получают доступ к мерам поддержки нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", включая услуги РЭЦ и других ведомств, а также к сотрудничеству с профильными партнерами.

Одна платформа для разных целей

Например, петербургское предприятие "КлеверПарк" производит умные системы для управления паркингом и парковочное оборудование. Такие сервисы, объединяющие операторов, клиентов и партнеров, повышают безопасность и позволяют оптимизировать работу парковок. Платформу "Мой экспорт" компания использует для разных целей.

« "Первая – это участие в зарубежных выставках и деловых миссиях, которые софинансируются РЭЦ. Благодаря центру мы стали участниками деловых миссий в Саудовской Аравии, ОАЭ и Омане, где нашли партнеров, которые помогли наладить контакты в своих странах. Вторая возможность платформы – это аналитика, например, анализ объема рынка в выбранной стране и конкурентный анализ. Мы использовали эту опцию, и информация о наших конкурентах в странах СНГ оказалась не менее ценной, чем анализ рынка зарубежных стран. Это очень полезно для тех, кто собирается выходить на экспорт", – рассказал РИА Новости коммерческий директор "КлеверПарк" Илья Ивацик.

По его словам, первый свой экспортный контракт – на поставку системы платной парковки в аэропорт Ош в Киргизии – компания подписала благодаря участию в международных мероприятиях по программе продвижения национального бренда "Сделано в России" . Это – еще один инструмент комплексной поддержки бизнеса за рубежом. Программа помогает развивать и продвигать бренд отечественных товаров и услуг. Компании получают маркетинговую поддержку, размещение в Национальных магазинах на зарубежных онлайн-площадках, возможность участвовать в выставках и бизнес-миссиях под брендом "Сделано в России". Чтобы принять участие в программе, экспортер должен получить бесплатный сертификат, подтверждающий высокие стандарты производства продукции, по одному из пяти направлений: "Надежность", "Качество", "Уникальность", "Экологичность" и "Органическое происхождение".

Технологическая компания RTsim из Казани свой первый экспортный контракт заключила в 2020 году с партнерами из ОАЭ, а сегодня имеет официальное представительство в этой стране. Предприятие специализируется на разработке и производстве компьютерных тренажеров-симуляторов для обучения специалистов газовой, химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Продукция RTsim также представлена в Нигерии, Гане, Конго, Габоне, Уганде, Катаре, Омане, Малайзии, Индонезии, Узбекистане и Казахстане.

"В 2024 году наша компания приняла участие в многоотраслевой бизнес-миссии под национальным брендом "Сделано в России" в столице Омана Маскате. Оно было организовано при поддержке и софинансировании Российского экспортного центра. Это дало нам ценные коммуникации и возможность на месте изучить рынок, потенциальных партнеров и оценить перспективы сотрудничества", – отметил в разговоре с РИА Новости гендиректор RTsim Айрат Мухаметзянов.

Ознакомиться с предстоящими международными событиями и подать заявку на участие в коллективных экспозициях с господдержкой можно на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") в разделе "Мероприятия". Для удобства поиска мероприятия можно фильтровать по странам, типам (например, выставка, бизнес-миссия или конгрессное мероприятие) и отраслям. При выборе события пользователь получает подробную информацию об условиях участия, о том, кто может получить софинансирование и в каком объеме.

В свою очередь РЭЦ берет на себя часть затрат на подготовку коллективного стенда и логистику образцов продукции, маркетинговое и информационное сопровождение, а также формирует деловую программу и организует встречи с потенциальными партнерами.

Экспорт уникальных разработок

Среди тех, кому помогла поддержка по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" — компания "Лазертаг" из Смоленской области. Она разрабатывает и производит высокотехнологичное оборудование для тактических и спортивных игр. Одна из последних разработок – "Лазертаг-биатлон" – предназначена для подготовки профессиональных биатлонистов. Востребованность продукции на мировом рынке подтверждает география экспорта — это более 30 стран.

"Наш бренд принял участие в бизнес-миссии в ОАЭ, представил продукцию на выставках в Индии и Китае. Кроме того, нам очень активно помогает с продвижением региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Благодаря этому мы вышли со своими разработками в сфере VR-технологий на международный бизнес-портал TopFranchise", – поделился с РИА Новости гендиректор компании "Лазертаг" Сергей Терещенков.

В компании отмечают, что широкому присутствию на международном рынке бренд Laserwar обязан в том числе сертификату "Сделано в России". Кстати, он получен в категории "Уникальность".