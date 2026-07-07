Эксперт объяснил приостановку выдачи шенгенских виз россиянам в Словакию

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство Словакии в России приостановило прием документов на шенгенские визы туристического характера на июль и август 2026 года.

Приостановка приема туристических заявлений в России может быть связана с техническими и организационными проблемами работы визового оператора.

В 2026 году посольство Словакии в ряде стран периодически ограничивало или приостанавливало работу с BLS International из-за операционных сложностей.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Приостановка выдачи шенгенских виз россиянам в Словакию может быть связана с техническими и организационными проблемами в работе визового центра, рассказал РИА Новости генеральный директор VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

Посольство Словакии России приостановило прием документов на шенгенские визы туристического характера на июль и август 2026 года. Ограничение введено без публичного объяснения причин и касается только виз типа C, за исключением цели "спорт". Национальные визы продолжают оформляться в обычном режиме.

"Приостановка приема туристических заявлений в России ... может быть связана с техническими и организационными проблемами работы визового оператора", - сказал Абасов.

При этом, по его словам, дополнительным фактором может выступать общеевропейская ситуация с внедрением системы Entry/Exit System, которая с апреля 2026 года работает в полном объеме, но требует интеграции с консульскими службами.

Абасов отметил, что Словакия возобновила выдачу туристических шенгенских виз россиянам в августе 2025 года после почти трехлетнего перерыва. "По официальным данным Евростата, за этот период было подано 1203 заявления, из которых 1149 виз были выданы, а 49 — отклонены. Процент отказов составил 4,1%", - добавил Абасов.

Эксперт рассказал, что в 2026 году уже фиксировались схожие ситуации в других странах. При этом наиболее публично известный случай произошел во Вьетнаме, где с 24 июня 2026 года посольство Словакии в Ханое приостановило сотрудничество с BLS International и перевело обработку заявлений на VFS Global.

Так, приостановка действовала до дальнейшего уведомления, а официальной причиной назывались вопросы целостности работы провайдера и постоянные операционные проблемы — задержки с передачей документов и неточности в отчетности.

"В 2026 году посольство Словакии в ряде стран периодически ограничивало или приостанавливало работу с BLS International из-за операционных сложностей", - подчеркнул Абасов.