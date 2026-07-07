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Эксперт объяснил приостановку выдачи шенгенских виз россиянам в Словакию - РИА Новости, 07.07.2026
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12:37 07.07.2026
Эксперт объяснил приостановку выдачи шенгенских виз россиянам в Словакию

РСТ: приостановка выдачи шенгенских виз Словакией может быть связана с техсбоем

© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство Словакии в России приостановило прием документов на шенгенские визы туристического характера на июль и август 2026 года.
  • Приостановка приема туристических заявлений в России может быть связана с техническими и организационными проблемами работы визового оператора.
  • В 2026 году посольство Словакии в ряде стран периодически ограничивало или приостанавливало работу с BLS International из-за операционных сложностей.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Приостановка выдачи шенгенских виз россиянам в Словакию может быть связана с техническими и организационными проблемами в работе визового центра, рассказал РИА Новости генеральный директор VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.
Посольство Словакии в России приостановило прием документов на шенгенские визы туристического характера на июль и август 2026 года. Ограничение введено без публичного объяснения причин и касается только виз типа C, за исключением цели "спорт". Национальные визы продолжают оформляться в обычном режиме.
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"Приостановка приема туристических заявлений в России ... может быть связана с техническими и организационными проблемами работы визового оператора", - сказал Абасов.
При этом, по его словам, дополнительным фактором может выступать общеевропейская ситуация с внедрением системы Entry/Exit System, которая с апреля 2026 года работает в полном объеме, но требует интеграции с консульскими службами.
Абасов отметил, что Словакия возобновила выдачу туристических шенгенских виз россиянам в августе 2025 года после почти трехлетнего перерыва. "По официальным данным Евростата, за этот период было подано 1203 заявления, из которых 1149 виз были выданы, а 49 — отклонены. Процент отказов составил 4,1%", - добавил Абасов.
Эксперт рассказал, что в 2026 году уже фиксировались схожие ситуации в других странах. При этом наиболее публично известный случай произошел во Вьетнаме, где с 24 июня 2026 года посольство Словакии в Ханое приостановило сотрудничество с BLS International и перевело обработку заявлений на VFS Global.
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Так, приостановка действовала до дальнейшего уведомления, а официальной причиной назывались вопросы целостности работы провайдера и постоянные операционные проблемы — задержки с передачей документов и неточности в отчетности.
"В 2026 году посольство Словакии в ряде стран периодически ограничивало или приостанавливало работу с BLS International из-за операционных сложностей", - подчеркнул Абасов.
Entry/Exit System - автоматизированная система въезда-выезда на всех внешних границах Шенгенской зоны, объединяющей 29 стран, которая призвана заменить ручные штампы в паспортах цифровой регистрацией, она затрагивает каждого путешественника из стран, не входящих в ЕС, включая туристов, деловых путешественников и транзитных пассажиров.
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