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Эксперт рассказал о новой схеме обмана россиян - РИА Новости, 07.07.2026
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01:47 07.07.2026 (обновлено: 06:22 07.07.2026)
Эксперт рассказал о новой схеме обмана россиян

Щербаченко: мошенники маскируются под представителей фирм по списанию долгов

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аферисты маскируются под фирмы, списывающие долги, и убеждают россиян не платить банку, а отдавать деньги им.
  • Злоумышленники используют манипуляцию и социальную инженерию, убеждая переписать на них имущество.
  • Эксперт порекомендовал не обращаться к посредникам, а напрямую обращаться в банк для урегулирования долга.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Аферисты, маскируясь под фирмы, списывающие долги, стали убеждать россиян не платить банку, а отдавать деньги им якобы за сопровождение банкротства, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
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"Мошенники маскируются под фирмы, списывающие долги с россиян. В сети появилась новая мошенническая схема: под видом спокойной жизни без долгов на доверчивых гражданах зарабатывают "раздолжнители", они убеждают перестать платить банку и деньги нести им, например, по 15 тысяч рублей в месяц за "сопровождение банкротства", — сказал Щербаченко.
Эксперт уточнил, что злоумышленники в этой схеме активно используют манипуляцию и социальную инженерию, убеждают россиян переписать на них квартиры и машины, чтобы не потерять их в банкротстве.
"Потом, когда просрочки растут, могут предложить взять новый кредит, чтобы рассчитаться уже с самими "помощниками"... У россиян могут появиться проблемы с законом, а долги как были, так и остаются", — отметил он.
Щербаченко порекомендовал "не ждать чуда" и не отдавать свои деньги каким-либо посредникам, а напрямую обращаться в банк с просьбой о кредитных каникулах, реструктуризации или другом законном варианте урегулирования долга.
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