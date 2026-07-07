Эксперт рассказал о новой схеме обмана россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Аферисты маскируются под фирмы, списывающие долги, и убеждают россиян не платить банку, а отдавать деньги им.

Злоумышленники используют манипуляцию и социальную инженерию, убеждая переписать на них имущество.

Эксперт порекомендовал не обращаться к посредникам, а напрямую обращаться в банк для урегулирования долга.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Аферисты, маскируясь под фирмы, списывающие долги, стали убеждать россиян не платить банку, а отдавать деньги им якобы за сопровождение банкротства, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

« "Мошенники маскируются под фирмы, списывающие долги с россиян. В сети появилась новая мошенническая схема: под видом спокойной жизни без долгов на доверчивых гражданах зарабатывают "раздолжнители", они убеждают перестать платить банку и деньги нести им, например, по 15 тысяч рублей в месяц за "сопровождение банкротства", — сказал Щербаченко.

Эксперт уточнил, что злоумышленники в этой схеме активно используют манипуляцию и социальную инженерию, убеждают россиян переписать на них квартиры и машины, чтобы не потерять их в банкротстве.

"Потом, когда просрочки растут, могут предложить взять новый кредит, чтобы рассчитаться уже с самими "помощниками"... У россиян могут появиться проблемы с законом, а долги как были, так и остаются", — отметил он.