Экс-генсек НАТО призвал Европу задуматься о собственной безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ Хавьер Солана заявил, что Европе необходимо серьезно задуматься о собственной безопасности и активнее развивать оборонные возможности.

Солана отметил, что после президентства Дональда Трампа США уже не будут такими, какими их знали европейские союзники раньше.

Экс-генсек НАТО считает, что Европе нужно быть готовой брать на себя большую ответственность за собственную безопасность.

МАДРИД, 7 июл - РИА Новости. Европе необходимо серьезно задуматься о собственной безопасности и активнее развивать собственные оборонные возможности на фоне разногласий с США, заявил бывший генеральный секретарь НАТО и экс-глава дипломатии ЕС Хавьер Солана.

"Европе необходимо серьезно задуматься о собственной безопасности. Думаю, это вопрос, над которым должны размышлять все европейцы", - сказал Солана в интервью газете 20Minutos.

По его словам, нынешний этап отношений между европейскими странами и США оказался значительно сложнее, чем он ожидал. Трамп стал серьезным фактором перемен, однако при нем Вашингтон уже не демонстрирует такой же приверженности НАТО, как при предыдущих президентах.

Экс-генсек НАТО отметил, что США после президентства Дональда Трампа уже не будут такими, какими их знали европейские союзники раньше, поэтому Европе необходимо быть готовой брать на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Говоря о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, Солана заявил, что не хотел бы его критиковать, но признался, что, находясь на его месте, "действовал бы совершенно иначе".