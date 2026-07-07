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Ефимов: на востоке Москвы возвели пять спортивных объектов за счет города - РИА Новости, 07.07.2026
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14:05 07.07.2026 (обновлено: 16:11 07.07.2026)
Ефимов: на востоке Москвы возвели пять спортивных объектов за счет города

Ефимов: на востоке Москвы возвели пять спортивных объектов за счет бюджета

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На востоке Москвы с 2016 года возвели пять спортивных объектов за счет бюджета, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Более чем за десять лет на востоке Москвы за счет средств городского бюджета построено пять современных объектов – это спорткомплексы и стадионы с футбольными полями. Общая площадь сооружений составила около 28 тысяч квадратных метров. В результате жители четырех районов ВАО получили возможность заниматься спортом в шаговой доступности от дома", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как отметил Ефимов, новая спортивная инфраструктура появилась в районах Новокосино, Восточное Измайлово, Гольяново и Косино-Ухтомский.
Как указывается в сообщении, три спортивных комплекса суммарной площадью почти 17 тысяч квадратных метров возвели на улицах 16-я Парковая, Алтайская и Николая Старостина.
Также были возведены два стадиона – "Олимп" на 7,8 тысячи "квадратов" (первая в столице полноценная крытая футбольная арена) в районе Новокосино и "Косино" в Косино-Ухтомском, добавляется в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что с 2012 года в ТиНАО возвели 16 спортивных объектов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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