В Иркутской области после ДТП госпитализировали семь человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Усолье-Сибирском Иркутской области произошло ДТП с участием трех иномарок.
- В результате аварии медицинская помощь потребовалась семи участникам ДТП, включая детей 4, 10 и 11 лет.
ИРКУТСК, 7 июл - РИА Новости. ДТП с тремя иномарками произошло в Усолье-Сибирском Иркутской области, в больницу доставили 7 человек, в том числе трех детей, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
По данным ведомства, в Усолье-Сибирском на перекрестке проспекта Комсомольский и улицы Коростова столкнулись три иномарки. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla Touring совершил столкновение с Toyota Corolla Premium. Первую иномарку от удара отбросило на стоящий перед светофором автомобиль Kia Rio.
"В результате случившегося медицинская помощь потребовалась семи участникам ДТП. В медицинские учреждения были доставлены водители иномарок Toyota Corolla, а также пять пассажиров, среди которых дети 4, 10 и 11 лет", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.