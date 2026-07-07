В Иркутской области после ДТП госпитализировали семь человек

ИРКУТСК, 7 июл - РИА Новости. ДТП с тремя иномарками произошло в Усолье-Сибирском Иркутской области, в больницу доставили 7 человек, в том числе трех детей, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

"В результате случившегося медицинская помощь потребовалась семи участникам ДТП. В медицинские учреждения были доставлены водители иномарок Toyota Corolla, а также пять пассажиров, среди которых дети 4, 10 и 11 лет", - говорится в сообщении.