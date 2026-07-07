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В Иркутской области после ДТП госпитализировали семь человек - РИА Новости, 07.07.2026
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16:36 07.07.2026 (обновлено: 16:43 07.07.2026)
В Иркутской области после ДТП госпитализировали семь человек

Под Иркутском после ДТП госпитализированы семь человек, включая троих детей

© Фото : Госавтоиспекции Иркутской областиПоследствия ДТП в Усолье-Сибирском Иркутской области. 7 июля 2026
Последствия ДТП в Усолье-Сибирском Иркутской области. 7 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Госавтоиспекции Иркутской области
Последствия ДТП в Усолье-Сибирском Иркутской области. 7 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Усолье-Сибирском Иркутской области произошло ДТП с участием трех иномарок.
  • В результате аварии медицинская помощь потребовалась семи участникам ДТП, включая детей 4, 10 и 11 лет.
ИРКУТСК, 7 июл - РИА Новости. ДТП с тремя иномарками произошло в Усолье-Сибирском Иркутской области, в больницу доставили 7 человек, в том числе трех детей, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
По данным ведомства, в Усолье-Сибирском на перекрестке проспекта Комсомольский и улицы Коростова столкнулись три иномарки. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla Touring совершил столкновение с Toyota Corolla Premium. Первую иномарку от удара отбросило на стоящий перед светофором автомобиль Kia Rio.
"В результате случившегося медицинская помощь потребовалась семи участникам ДТП. В медицинские учреждения были доставлены водители иномарок Toyota Corolla, а также пять пассажиров, среди которых дети 4, 10 и 11 лет", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияУсолье-СибирскоеИркутская областьToyota CorollaKia Rio
 
 
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