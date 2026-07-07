СМИ: военные НАТО не считают, что беспилотники полностью вытесняют танки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные НАТО считают необходимым быть подготовленными к комбинированному использованию танков и беспилотников на поле боя.
- Генералы альянса заявили, что доктрину НАТО нужно будет обновлять с учетом снижения выживаемости техники на фоне массированного применения БПЛА.
- В европейских столицах осознают необходимость брать на себя больше ответственности за собственную оборону, но в настоящее время для этого делается недостаточно.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Военные НАТО не считают, что беспилотники полностью вытесняют собой танки на поле боя, и полагают, что необходимо быть подготовленными к их комбинированному использованию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного офицера неназванной европейской страны.
Некоторые генералы альянса заявили изданию, что доктрину НАТО нужно будет обновлять с учетом, что выживаемость техники снизилась на фоне массированного применения БПЛА.
"Логика будущих потребностей в вооружениях состоит не в выборе между танками и дронами. Нужны будут и танки, и дроны. Речь о гибридизации боевых возможностей", - заявил газете высокопоставленный военный.
Как отмечает газета со ссылкой на чиновников, хотя в европейских столицах есть осознание, что необходимо брать на себя больше ответственности за собственную оборону и отказываться от зависимости от США, в настоящее время для этого делается недостаточно.
Ранее газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщала, что страны НАТО оказались далеко позади по уровню военной техники из-за стремительного развития беспилотников с элементами искусственного интеллекта, применяемых в ходе конфликта на Украине.