Бойцы "Севера" рассказали об охоте на логистику ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск РФ "Север" за первую неделю июля сожгли 15 единиц автомобильной техники ВСУ в Харьковской области, используя дроны на радио- и оптоволоконном управлении, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

Как уточнил собеседник, удары наносились по логистическим путям и местам скопления техники. Данные о целях оперативно передавались на командные пункты, после чего в дело вступали ударные "птицы". По словам Карты, для поражения применяются как кумулятивные, так и осколочно-фугасные боеприпасы. Автомобили, пояснил он, ВСУ использует для доставки провианта, боеприпасов и ротации личного состава.