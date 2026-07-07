Бойцы "Севера" рассказали об охоте на логистику ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск РФ «Север» за первую неделю июля уничтожили 15 единиц автомобильной техники ВСУ в Харьковской области.
- Для уничтожения техники использовались дроны на радио- и оптоволоконном управлении.
- Удары наносились по логистическим путям и местам скопления техники.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск РФ "Север" за первую неделю июля сожгли 15 единиц автомобильной техники ВСУ в Харьковской области, используя дроны на радио- и оптоволоконном управлении, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили 15 единиц автомобильного транспорта ВСУ за первую неделю июля в Харьковской области… В ходе борьбы с транспортом ВСУ задействованы дроны как на радио-, так и оптоволоконном управлении", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.
Как уточнил собеседник, удары наносились по логистическим путям и местам скопления техники. Данные о целях оперативно передавались на командные пункты, после чего в дело вступали ударные "птицы". По словам Карты, для поражения применяются как кумулятивные, так и осколочно-фугасные боеприпасы. Автомобили, пояснил он, ВСУ использует для доставки провианта, боеприпасов и ротации личного состава.
"Для полного уничтожения без возможности восстановления бьем наверняка, "птиц" не жалеем. Нередко ведем машину до конечной точки, чтобы вычислить место врага", - отметил офицер.
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