В Белгородской области около рейсового автобуса сдетонировал дрон

БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинский FPV-дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в селе Таврово Белгородской области, пострадали два мирных жителя, сообщили в оперативном штабе региона.

"В Белгородском округе в селе Таврово FPV-дрон ВСУ сдетонировал рядом с рейсовым автобусом. Пострадали два мирных жителя", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс" .

Уточняется, что одному пострадавшему медики скорой оказали помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар мужчина отказался. Женщину, у которой предварительно диагностирована акубаротравма, для обследования транспортируют в больницу, добавили в оперштабе.