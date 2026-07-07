Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области около рейсового автобуса сдетонировал дрон - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 07.07.2026
В Белгородской области около рейсового автобуса сдетонировал дрон

В Белгородской области около рейсового автобуса сдетонировал дрон, ранены двое

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Таврово Белгородской области украинский FPV-дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом.
  • Два мирных жителя пострадали, одному оказали помощь на месте, женщину с предварительным диагнозом «акубаротравма» транспортируют в больницу.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинский FPV-дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в селе Таврово Белгородской области, пострадали два мирных жителя, сообщили в оперативном штабе региона.
«

"В Белгородском округе в селе Таврово FPV-дрон ВСУ сдетонировал рядом с рейсовым автобусом. Пострадали два мирных жителя", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

Уточняется, что одному пострадавшему медики скорой оказали помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар мужчина отказался. Женщину, у которой предварительно диагностирована акубаротравма, для обследования транспортируют в больницу, добавили в оперштабе.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В Шебекино дрон ВСУ атаковал автобус
2 июня, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала