В Белгородской области около рейсового автобуса сдетонировал дрон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Таврово Белгородской области украинский FPV-дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом.
- Два мирных жителя пострадали, одному оказали помощь на месте, женщину с предварительным диагнозом «акубаротравма» транспортируют в больницу.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинский FPV-дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в селе Таврово Белгородской области, пострадали два мирных жителя, сообщили в оперативном штабе региона.
Уточняется, что одному пострадавшему медики скорой оказали помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар мужчина отказался. Женщину, у которой предварительно диагностирована акубаротравма, для обследования транспортируют в больницу, добавили в оперштабе.
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