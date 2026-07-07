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Россияне назвали главные атрибуты семьи - РИА Новости, 07.07.2026
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10:35 07.07.2026 (обновлено: 15:50 07.07.2026)
Россияне назвали главные атрибуты семьи

Россияне назвали доверие и ведение совместного быта главными атрибутами семьи

© Fotolia / drubig-photoСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Fotolia / drubig-photo
Семья
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доверие и психоэмоциональное благополучие стали главными характеристиками семьи, набрав 47,6% голосов в исследовании.
  • Совместное проживание и ведение быта выбрали 47,3% опрошенных как второй по значимости атрибут семьи.
  • Зарегистрированный брак как атрибут семьи набрал всего 22,5% голосов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Доверие и ведение совместного быта стали главными атрибутами семьи по мнению россиян, следует из результатов исследования, проведенного ко Дню семьи, любви и верности книжным сервисом "Литрес" и агентством маркетинговых и социологических исследований Magram MR, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля.
"Главным атрибутом семьи является не формальный статус, а элементы качественного взаимодействия на разных уровнях", - говорится в сообщении.
Доверие, психоэмоциональное благополучие, взаимопонимание стали лидерами в топ-5 главных характеристик семьи - этот пункт выбрали 47,6% опрошенных. На втором месте с небольшим отставанием - совместное проживание и ведение быта (47,3%). Чувства, интимная жизнь у взрослых партнеров стали третьим пунктом (43%), обязательства взаимной поддержки в случае невзгод — четвертым (43%). А замыкает пятерку лидеров совместное участие в воспитании детей и исполнение других родительских обязательств — его отметили 37,8% респондентов.
При этом зарегистрированный брак как атрибут семьи набрал всего 22,5%. Представление о семье, как о пространстве доверия и взаимопонимания, растет по мере взросления — если в группе 18-24 лет этот аспект семейной жизни указывали 43% респондентов, то в категории 55+ уже 52%.
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