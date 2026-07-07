Россияне назвали главные атрибуты семьи

Краткий пересказ от РИА ИИ Доверие и психоэмоциональное благополучие стали главными характеристиками семьи, набрав 47,6% голосов в исследовании.

Совместное проживание и ведение быта выбрали 47,3% опрошенных как второй по значимости атрибут семьи.

Зарегистрированный брак как атрибут семьи набрал всего 22,5% голосов.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Доверие и ведение совместного быта стали главными атрибутами семьи по мнению россиян, следует из результатов исследования, проведенного ко Дню семьи, любви и верности книжным сервисом "Литрес" и агентством маркетинговых и социологических исследований Magram MR, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля.

"Главным атрибутом семьи является не формальный статус, а элементы качественного взаимодействия на разных уровнях", - говорится в сообщении.

Доверие, психоэмоциональное благополучие, взаимопонимание стали лидерами в топ-5 главных характеристик семьи - этот пункт выбрали 47,6% опрошенных. На втором месте с небольшим отставанием - совместное проживание и ведение быта (47,3%). Чувства, интимная жизнь у взрослых партнеров стали третьим пунктом (43%), обязательства взаимной поддержки в случае невзгод — четвертым (43%). А замыкает пятерку лидеров совместное участие в воспитании детей и исполнение других родительских обязательств — его отметили 37,8% респондентов.