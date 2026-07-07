План ремонта дорог по нацпроекту в Тюменской области выполнен на 30%

ТЮМЕНЬ, 7 июл – РИА Новости. В Тюменской области в 2026 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют 56 объектов дорожной сети, на 30% этот план уже выполнен, сообщил глава региона Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".