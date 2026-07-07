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План ремонта дорог по нацпроекту в Тюменской области выполнен на 30% - РИА Новости, 07.07.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
21:14 07.07.2026
План ремонта дорог по нацпроекту в Тюменской области выполнен на 30%

В Тюменской области выполнили 30% запланированных на год работ по ремонту дорог

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 7 июл – РИА Новости. В Тюменской области в 2026 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют 56 объектов дорожной сети, на 30% этот план уже выполнен, сообщил глава региона Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".
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"Тридцать процентов работ по ремонту дорог, запланированных на этот год в регионе, выполнено. В 2026 году в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" всего будет отремонтировано 56 объектов дорожной сети Тюменской области. В целом в этом сезоне приведем в порядок дороги в 22 муниципалитетах региона", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что самые масштабные работы по ремонту дорог ведутся в Тюменском округе. Уже завершен ремонт участка дороги на Червишевском тракте, благодаря чему подъезд к Тюмени со стороны Кургана стал комфортнее. Устранена колейность на участке по Московскому тракту – подъезд к городу со стороны Екатеринбурга. Раньше срока отремонтированы участки дорог в Заводоуковском и Упоровском округах. В начале этой недели начался планово-предупредительный ремонт путепровода в составе транспортной развязки на пересечении Обхода Тюмени и Московского тракта.
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорТюменьКурган
 
 
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