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Умер конструктор танка Т-72 Владимир Домнин - РИА Новости, 07.07.2026
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10:06 07.07.2026
Умер конструктор танка Т-72 Владимир Домнин

Умер конструктор танков Т-72, Т-90А и Т-72БА Владимир Домнин

© Фото : УВЗВладимир Домнин
Владимир Домнин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : УВЗ
Владимир Домнин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Владимир Домнин умер на 81-м году жизни.
  • Домнин принимал участие в создании танков Т-72, Т-90А, Т-72БА.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Владимир Домнин, принимавший участие в создании танков Т-72, Т-90А, Т-72БА, скончался на 81-м году жизни, сообщил концерн "Уралвагонзавод".
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"Шестого июля 2026 года коллективы концерна "Уралвагонзавод" ("Ростех") и Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения понесли тяжёлую и горькую утрату: на 81-м году ушёл из жизни Владимир Борисович Домнин – заслуженный конструктор Российской Федерации, кандидат технических наук, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, замечательный человек, талантливый специалист и выдающийся организатор, посвятивший свою жизнь созданию бронетанкового щита страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Домнин начал службу в качестве военного представителя на Уралвагонзаводе в 1967 году после окончания Омского танко-технического училища. Он принимал участие в войсковых испытаниях и внедрении в серийное производство танка Т-72. Домнин прошел путь от старшего техника 47-го военного представительства Минобороны СССР до уполномоченного главного автобронетанкового управления Минобороны РФ в Сибирском и Уральском военных округах.
С 1997 года Домнин продолжил свою работу на Уралвагонзаводе в качестве заместителя главного инженера. В мае 1999 года он в составе бригады российских специалистов участвовал в испытаниях опытных образцов танка Т-90С в Индии. По результатам испытаний был заключен контракт на поставку Индии этих машин, которые позволил сохранить танковую отрасль страны.
В сентябре 1999 года Домнин был назначен директором-главным конструктором УКБТМ. На предприятии он взял курс на техническое перевооружение производства. Конструкторское бюро оснащалось высокопроизводительной вычислительной техникой и самыми современными программными продуктами, осваивались и внедрялись методы объемного проектирования и виртуального моделирования испытаний. Старые металлообрабатывающие станки были заменены на современные высокоскоростные многофункциональные с программным управлением.
"Основное внимание Владимир Борисович, как главный конструктор, уделял проводимым предприятием опытно-конструкторским работам. Под его непосредственным руководством была продолжена работа по созданию перспективного основного боевого танка, завершена работа по созданию танков Т-90А, Т-72БА и боевой машины поддержки танков БМПТ, разработаны танки Т-72Б3, Т-90МС, модернизированные образцы на базе танка Т-72, БМР-3МА и БРЭМ-1М, была начата работа по созданию унифицированной межвидовой тяжёлой гусеничной платформы", - рассказали в пресс-службе.
 
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