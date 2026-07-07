Мексиканского наемника, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд ДНР заочно приговорил мексиканского наемника Рамоса Аррегина Гильберто к 14 годам колонии строгого режима.
- Наемник воевал на стороне Украины в батальоне «Карпатская Сечь» с марта 2022 года по 24 марта 2026 года.
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Мексиканский наемник, воевавший на стороне киевского режима, заочно приговорен к 14 годам колонии, сообщили РИА Новости в Верховном суде ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики огласил обвинительный приговор в отношении гражданина Мексиканских Соединенных Штатов Рамоса Аррегина Гильберто, который заочно признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.
Уточняется, что наемник в марте 2022 года приехал на Украину и вступил в батальон "Карпатская Сечь", где был обеспечен вооружением и обмундированием, прошел соответствующее обучение, в период с марта 2022 года по 24 марта 2026 года принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ДНР и РФ.