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Мексиканского наемника, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили - РИА Новости, 07.07.2026
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18:09 07.07.2026
Мексиканского наемника, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили

Воевавшего на стороне Киева мексиканского наемника заочно осудили на 14 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд ДНР заочно приговорил мексиканского наемника Рамоса Аррегина Гильберто к 14 годам колонии строгого режима.
  • Наемник воевал на стороне Украины в батальоне «Карпатская Сечь» с марта 2022 года по 24 марта 2026 года.
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Мексиканский наемник, воевавший на стороне киевского режима, заочно приговорен к 14 годам колонии, сообщили РИА Новости в Верховном суде ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики огласил обвинительный приговор в отношении гражданина Мексиканских Соединенных Штатов Рамоса Аррегина Гильберто, который заочно признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.
Уточняется, что наемник в марте 2022 года приехал на Украину и вступил в батальон "Карпатская Сечь", где был обеспечен вооружением и обмундированием, прошел соответствующее обучение, в период с марта 2022 года по 24 марта 2026 года принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ДНР и РФ.
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