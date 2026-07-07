В ДНР четырех военных ВСУ приговорили к пожизненному за блокаду Мариуполя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил четырех военных ВСУ к пожизненному лишению свободы за приказы о блокировании Мариуполя в 2022 году.
- Фигуранты обвиняются в убийстве 93 мирных граждан и покушении на убийство еще 81 человека, а также в разрушении объектов жилого фонда и повреждении гражданской инфраструктуры.
- Осужденные — командиры 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владимир Баранюк, Николай Бирюков, Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы четырех военных ВСУ, отдававших приказы о блокировании Мариуполя в 2022 году с применением огнестрельного оружия, сообщила Генпрокуратура России.
"В результате их преступных действий совершено убийство 93 мирных граждан, в том числе военнопленных, и покушение на убийство еще 81 лица", — говорится в сообщении ведомства.
Экс-командиры 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Владимир Баранюк, Николай Бирюков, Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко будут отбывать сроки в исправительной колонии особого режима.
Как рассказали в Генпрокуратуре, с февраля по май 2022 года фигуранты участвовали в реализации плана блокирования Мариуполя: они отдавали приказы подчиненным боевикам об убийстве военнопленных и мирных жителей, а также о круговом окружении зоны ответственности с применением огнестрельного оружия, артиллерии и мин. В результате обстрелов были разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.
Как уточнили в Следственном комитете, Баранюк командовал 36-й бригадой морской пехоты, Кармянков и Ярошенко были его замами, а Бирюков — командиром 501-го батальона морской пехоты. Они были задержаны российскими военнослужащими. Во время предварительного следствия Кармянков и Бирюков частично признали вину.
Все четверо признаны виновными в убийстве двух и более лиц общеопасным способом по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, а также жестоком обращении с военнопленными и мирным населением на оккупированной территории.
Минобороны России сообщило об освобождении Мариуполя 20 мая 2022 года.
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