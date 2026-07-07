Бойцы "Днепра" уничтожили четыре замаскированных катера ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения БПЛА группировки «Днепр» обнаружили на правом берегу Днепра четыре замаскированных украинских катера.

Российские операторы БПЛА уничтожили катера ВСУ сбросами осколочно-фугасных снарядов.

Расчеты БПЛА группировки «Днепр» круглосуточно ведут разведку и наносят огневое поражение обнаруженным целям на правом берегу Днепра в Херсонской области.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения БПЛА группировки "Днепр" обнаружили на правом берегу Днепра четыре замаскированных украинских катера и уничтожили их сбросами снарядов, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения воздушной разведки над правобережной частью реки Днепр были обнаружены четыре катера ВСУ , замаскированных и спрятанных среди частной застройки". - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские операторы БПЛА точно сбросили на них осколочно-фугасные снаряды и вывели из строя.

"Кадры объективного контроля зафиксировали точные попадания в катера, которые могли быть использованы для противником для доставки на наш берег и в островную зону диверсионно-разведывательных групп", - добавили в МО РФ.