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Бойцы "Днепра" уничтожили четыре замаскированных катера ВСУ - РИА Новости, 07.07.2026
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05:04 07.07.2026
Бойцы "Днепра" уничтожили четыре замаскированных катера ВСУ

Российские дроны уничтожили четыре катера ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения БПЛА группировки «Днепр» обнаружили на правом берегу Днепра четыре замаскированных украинских катера.
  • Российские операторы БПЛА уничтожили катера ВСУ сбросами осколочно-фугасных снарядов.
  • Расчеты БПЛА группировки «Днепр» круглосуточно ведут разведку и наносят огневое поражение обнаруженным целям на правом берегу Днепра в Херсонской области.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения БПЛА группировки "Днепр" обнаружили на правом берегу Днепра четыре замаскированных украинских катера и уничтожили их сбросами снарядов, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе ведения воздушной разведки над правобережной частью реки Днепр были обнаружены четыре катера ВСУ, замаскированных и спрятанных среди частной застройки". - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские операторы БПЛА точно сбросили на них осколочно-фугасные снаряды и вывели из строя.
"Кадры объективного контроля зафиксировали точные попадания в катера, которые могли быть использованы для противником для доставки на наш берег и в островную зону диверсионно-разведывательных групп", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что расчеты беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа подразделений беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно ведут разведку и наносят обнаруженным целям огневое поражение. Они уничтожают пункты управления и запуска беспилотной авиации, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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