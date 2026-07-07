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В Кызыле более тысячи человек вышли на поиски пропавших девочек - РИА Новости, 07.07.2026
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14:35 07.07.2026 (обновлено: 15:56 07.07.2026)
В Кызыле более тысячи человек вышли на поиски пропавших девочек

В поисках двух пропавших 1 июля в Кызыле девочек участвуют более тысячи человек

© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТываСотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле
Сотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Тыва
Сотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кызыле в поисках пропавших девочек задействовали 1021 человека и 163 единицы техники, включая 20 плавсредств и девять беспилотников, сообщило управление МЧС по Туве.
КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. В Кызыле более тысячи человек участвуют в поисках пропавших 12-летних девочек, сообщило управление МЧС по Туве.
"В минувшие сутки в совместных поисковых группах задействовали 1021 человека и 163 единицы техники, в том числе 20 плавсредств, девять беспилотников", — говорится в заявлении.
© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТываСотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле
Сотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле
Сотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Тыва
1 из 3
© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТываСотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле
Сотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле
Сотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Тыва
2 из 3
© МЧС Республики Тыва/VK

Поиски пропавших в Кызыле девочек

Поиски двух 12-летних девочек в республике Тыва

Поиски пропавших в Кызыле девочек

© МЧС Республики Тыва/VK
3 из 3
Сотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Тыва
1 из 3
Сотрудники МЧС участвуют в поисках пропавших девочек в Кызыле
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Тыва
2 из 3

Поиски пропавших в Кызыле девочек

© МЧС Республики Тыва/VK
3 из 3
Так, спасатели службы ГО и ЧС по республике прошли 140 километров прибрежной зоны от Коммунального моста Кызыла до села Баян-Кол, а члены Тувинского поискового отряда — 103 километра береговой линии на участке от этнокультурного комплекса "Алдын-Булак" до города Шагонара.
В свою очередь, специалисты беспилотной авиации МЧС выполнили восемь полетов, осматривая берег Енисея от села Ийи-Тал до горы Хайыракан Улуг-Хемского района. А инспекторы Центра ГИМС проверили береговую линию реки Малый Енисей на расстоянии 30 километров.
На минувшей неделе республиканское МВД объявило о пропаже двух девочек: вечером 1 июля они ушли из дома и не вернулись. Их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах от этого места — обувь. Спустя пару дней из воды также выловили тапку одной из пропавших. Возбуждено уголовное дело.
Стела на въезде в город Кызыл, Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
"Рассматриваем три версии". Куда пропали две школьницы из Кызыла
6 июля, 15:03
 
ПроисшествияКызылРоссияШагонарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Улуг-Хемский район
 
 
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