В Кызыле более тысячи человек вышли на поиски пропавших девочек

"В минувшие сутки в совместных поисковых группах задействовали 1021 человека и 163 единицы техники, в том числе 20 плавсредств, девять беспилотников", — говорится в заявлении.

В свою очередь, специалисты беспилотной авиации МЧС выполнили восемь полетов, осматривая берег Енисея от села Ийи-Тал до горы Хайыракан Улуг-Хемского района. А инспекторы Центра ГИМС проверили береговую линию реки Малый Енисей на расстоянии 30 километров.

На минувшей неделе республиканское МВД объявило о пропаже двух девочек: вечером 1 июля они ушли из дома и не вернулись. Их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах от этого места — обувь. Спустя пару дней из воды также выловили тапку одной из пропавших. Возбуждено уголовное дело.