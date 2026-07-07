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Мать пропавшей в Ачинске девочки остается в статусе свидетеля - РИА Новости, 07.07.2026
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22:33 07.07.2026
Мать пропавшей в Ачинске девочки остается в статусе свидетеля

РИА Новости: мать погибшей девочки из Ачинска девочки пока остается свидетелем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девочка, пропавшая в Ачинске вместе с матерью 27 июня, была найдена мертвой 5 июля.
  • Мать девочки на данный момент остается в статусе свидетеля.
КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Мать девочки, пропавшей в красноярском городе Ачинск и найденной мертвой 5 июля, остается в статусе свидетеля, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
«
"Статус свидетеля пока на данный момент", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Женщина с девочкой пропали в Ачинске 27 июня. В краевом главке МВД сообщали РИА Новости, что с заявлением о пропаже обратился супруг 32-летней пропавшей, также он рассказывал, что она и раньше могла позволить себе уйти из дома. Позже следователи ГСУ СК возбудили дело, 5 июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а ее мать в Новосибирске во вторник.
В региональном управлении СК РФ также рассказали РИА Новости, что женщину доставят в Красноярск на самолете и повезут в Ачинск.
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