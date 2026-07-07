Мать пропавшей в Ачинске девочки остается в статусе свидетеля

КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Мать девочки, пропавшей в красноярском городе Ачинск и найденной мертвой 5 июля, остается в статусе свидетеля, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.

"Статус свидетеля пока на данный момент", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В региональном управлении СК РФ также рассказали РИА Новости, что женщину доставят в Красноярск на самолете и повезут в Ачинск.