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В Воронеже из больницы выписали девочку, которая едва не утонула в бассейне - РИА Новости, 07.07.2026
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17:02 07.07.2026
В Воронеже из больницы выписали девочку, которая едва не утонула в бассейне

РИА Новости: врачи выписали едва не утонувшую в бассейне в Воронеже девочку

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девочку, которая едва не утонула в бассейне в развлекательном комплексе под Воронежем, выписали из больницы.
  • Следственным управлением СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Девочку, которая едва не утонула в развлекательном комплексе под Воронежем, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«
"Ребенку была оказана вся необходимая медицинская помощь в больнице, после чего его выписали", — сообщили в пресс-службе министерства.
Четырнадцатого июня в соцсетях появились публикации о том, что девочка стала тонуть в бассейне на территории комплекса Jani Resort & Spa, рядом не оказалось спасателей, первую помощь ребенку оказали посетители. После ребенка госпитализировали. Следственным управлением СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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