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Суд рассмотрит дело о жестоком убийстве семьи с двумя детьми в 1997 году - РИА Новости, 07.07.2026
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16:04 07.07.2026
Суд рассмотрит дело о жестоком убийстве семьи с двумя детьми в 1997 году

Брянский суд рассмотрит дело о жестоком убийстве семьи с двумя детьми в 1997 г

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уголовное дело об убийстве родителей и двух их маленьких дочерей, совершенном в 1997 году в Брянской области, передано в суд.
  • Обвиняемый, ранее судимый 58-летний житель региона, признал вину.
  • Следствию удалось восстановить картину убийства, найти свидетелей и задержать подозреваемого.
БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве родителей и двух их маленьких дочерей, совершенном в 1997 году в Брянской области, передано в суд, обвиняемый признал вину, сообщает Следственный комитет России.
Сотрудники СУСК России по Брянской области завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал ранее судимый 58-летний житель региона. Его обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем, совершенном почти 29 лет назад.
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"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело… направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СУСК на платформе "Макс".
Как рассказали следователи, 20 сентября 1997 года в Клинцах в частном доме были найдены убитыми женщина и двое ее малолетних детей, а в багажнике автомобиля семьи лежало тело застреленного мужчины. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. В итоге совместной работы СК и полиции удалось детально восстановить картину убийства, найти свидетелей, выяснить круг причастных к преступлению, а также установить и задержать подозреваемого.
"Установленный психологический контакт и объем предъявленных доказательств вынудили обвиняемого дать признательные показания, которые он в дальнейшем подтвердил в ходе проверки на месте совершения преступления", - рассказали в СК.
По версии следствия, осенью 1997 года двое жителей Клинцов узнали, что местный предприниматель, у которого есть 6 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей на тот момент), хочет купить грузовик. Они договорились с ним о поездке на автомобиле потерпевшего в деревню, где якобы могла пройти сделка.
Следователи полагают, что по пути один из фигурантов вышел из машины, а второй выстрелил в предпринимателя из обреза гладкоствольного охотничьего ружья. Ни у погибшего, ни в его автомобиле денег не оказалось, поэтому они переложили тело в багажник и поехали к нему домой.
"В доме потерпевшего они расправились с хозяйкой жилища. Обвиняемый удерживал женщину, пока его соучастник наносил удары ножом. Затем второй фигурант также причинил смертельные ранения двум малолетним дочерям потерпевшей. Из дома нападавшие похитили денежные средства и ювелирные золотые украшения на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей, которые разделили между собой", - рассказали в СК.
Уголовное дело в отношении второго участника преступления прекращено из-за его смерти.
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