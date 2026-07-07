Суд рассмотрит дело о жестоком убийстве семьи с двумя детьми в 1997 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Уголовное дело об убийстве родителей и двух их маленьких дочерей, совершенном в 1997 году в Брянской области, передано в суд.

Обвиняемый, ранее судимый 58-летний житель региона, признал вину.

Следствию удалось восстановить картину убийства, найти свидетелей и задержать подозреваемого.

БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве родителей и двух их маленьких дочерей, совершенном в 1997 году в Брянской области, передано в суд, обвиняемый признал вину, сообщает Следственный комитет России.

Сотрудники СУСК России по Брянской области завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал ранее судимый 58-летний житель региона. Его обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем, совершенном почти 29 лет назад.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело… направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СУСК на платформе " Макс ".

Как рассказали следователи, 20 сентября 1997 года в Клинцах в частном доме были найдены убитыми женщина и двое ее малолетних детей, а в багажнике автомобиля семьи лежало тело застреленного мужчины. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. В итоге совместной работы СК и полиции удалось детально восстановить картину убийства, найти свидетелей, выяснить круг причастных к преступлению, а также установить и задержать подозреваемого.

"Установленный психологический контакт и объем предъявленных доказательств вынудили обвиняемого дать признательные показания, которые он в дальнейшем подтвердил в ходе проверки на месте совершения преступления", - рассказали в СК.

По версии следствия, осенью 1997 года двое жителей Клинцов узнали, что местный предприниматель, у которого есть 6 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей на тот момент), хочет купить грузовик. Они договорились с ним о поездке на автомобиле потерпевшего в деревню, где якобы могла пройти сделка.

Следователи полагают, что по пути один из фигурантов вышел из машины, а второй выстрелил в предпринимателя из обреза гладкоствольного охотничьего ружья. Ни у погибшего, ни в его автомобиле денег не оказалось, поэтому они переложили тело в багажник и поехали к нему домой.

"В доме потерпевшего они расправились с хозяйкой жилища. Обвиняемый удерживал женщину, пока его соучастник наносил удары ножом. Затем второй фигурант также причинил смертельные ранения двум малолетним дочерям потерпевшей. Из дома нападавшие похитили денежные средства и ювелирные золотые украшения на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей, которые разделили между собой", - рассказали в СК.