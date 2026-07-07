В Дамаске из-за взрывов пострадал замминистра туризма Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш получил ранения в результате взрывов в Дамаске.
СТАМБУЛ, 7 июл - РИА Новости. Заместитель министра туризма Сирии пострадал в результате взрывов в Дамаске во вторник, сообщает телеканал Al-Hadath.
"Замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш получил ранения в результате взрывов в Дамаске", - говорится в сообщении.
Непосредственная угроза программе визита французского президента Эммануэля Макрона в Дамаск и отелю, в котором он остановился, из-за произошедших там взрывов отсутствовала, заявило ранее МВД Сирии.
Не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских, пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита Макрона, сообщило ранее МВД. Полиция обнаружила взрывные устройства в центре Дамаска до их активации, но саперы не успели их разминировать, отметило министерство.
Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщило ранее во вторник издание Paris Match со ссылкой на источники.