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В Дамаске из-за взрывов пострадал замминистра туризма Сирии - РИА Новости, 07.07.2026
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12:40 07.07.2026 (обновлено: 13:00 07.07.2026)
В Дамаске из-за взрывов пострадал замминистра туризма Сирии

Al-Hadath: в Дамаске из-за взрывов пострадал Фарадж аль-Кашкуш

© REUTERS / Yamam Al ShaarАвтомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Дамаске
Автомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Yamam Al Shaar
Автомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Дамаске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш получил ранения в результате взрывов в Дамаске.
СТАМБУЛ, 7 июл - РИА Новости. Заместитель министра туризма Сирии пострадал в результате взрывов в Дамаске во вторник, сообщает телеканал Al-Hadath.
"Замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш получил ранения в результате взрывов в Дамаске", - говорится в сообщении.
Непосредственная угроза программе визита французского президента Эммануэля Макрона в Дамаск и отелю, в котором он остановился, из-за произошедших там взрывов отсутствовала, заявило ранее МВД Сирии.
Не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских, пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита Макрона, сообщило ранее МВД. Полиция обнаружила взрывные устройства в центре Дамаска до их активации, но саперы не успели их разминировать, отметило министерство.
Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщило ранее во вторник издание Paris Match со ссылкой на источники.
Место взрыва в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
СМИ: Макрона не было в отеле в Дамаске, когда неподалеку раздались взрывы
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