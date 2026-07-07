Несколько человек пострадали в результате взрывов в Дамаске, пишут СМИ

По его данным, взрывные устройства управлялись дистанционно и были изготовлены кустарным путем.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл во вторник на встречу с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Народный дворец в Дамаске, сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya в момент появления новости о взрыве в центре Дамаска в районе расположения гостиницы, где остановился Макрон.