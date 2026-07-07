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Несколько человек пострадали в результате взрывов в Дамаске, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2026
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11:40 07.07.2026
Несколько человек пострадали в результате взрывов в Дамаске, пишут СМИ

Al-Hadath: в Дамаске прогремели два взрыва, есть пострадавшие

© REUTERS / Yamam Al ShaarАвтомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Дамаске
Автомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Yamam Al Shaar
Автомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Дамаске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дамаске произошли два взрыва во время визита президента Франции Эммануэля Макрона.
  • Пострадали несколько человек, одно взрывное устройство взорвалось в автомобиле на мосту "Виктория", другое — у министерства туризма Сирии.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Несколько человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита французского президента Эммануэля Макрона, передает телеканал Al-Hadath.
Газета Al-Watan уточнила, что одно взрывное устройство взорвалось в автомобиле на мосту "Виктория", другое – у министерства туризма Сирии.
"В результате двух взрывов в Дамаске есть пострадавшие", - сообщил телеканал.
По его данным, взрывные устройства управлялись дистанционно и были изготовлены кустарным путем.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл во вторник на встречу с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Народный дворец в Дамаске, сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya в момент появления новости о взрыве в центре Дамаска в районе расположения гостиницы, где остановился Макрон.
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