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В Дамаске рядом с отелем, где остановился Макрон, прогремели взрывы - РИА Новости, 07.07.2026
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10:41 07.07.2026 (обновлено: 14:39 07.07.2026)
В Дамаске рядом с отелем, где остановился Макрон, прогремели взрывы

В Дамаске у отеля, где остановился Макрон, сработали взрывные устройства

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько взрывных устройств сработали у отеля в Дамаске, где остановился Макрон.
  • Президента Франции в этот момент там не было, пишет Paris Match.
  • По данным МВД Сирии, пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских.
  • В ведомстве заявили, что угрозы безопасности Макрона нет.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Несколько взрывных устройств сработали у отеля в Дамаске, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон.
"Его там не было. <...> Макрон находится на переговорах с коллегой Ахмедом аш-Шараа в президентском дворце", — пишет издание Paris Match.
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По данным МВД Сирии, при взрыве пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских. Во время проверки района силовики обнаружили две бомбы: одну — в припаркованном автомобиле, вторую — в мусорном контейнере. Однако они успели сдетонировать до того, как их деактивировали.
"Взрывы прогремели за пределами периметра безопасности, установленного вокруг отеля французского президента. Они никоим образом не представляли непосредственной угрозы программе визита", — подчеркнули в ведомстве.
Макрон прибыл в Дамаск накануне вечером. Это его первый визит в Сирию с 2008 года.
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