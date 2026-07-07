В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации.
- Режим ЧС позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, сократив лишние процедуры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Режим техногенной чрезвычайной ситуации введен на территории Херсонской области, он позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области. Он позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, режим чрезвычайной ситуации сократит лишние процедуры, чтобы оперативнее проводить необходимые работы, закупать технику, оборудование и материалы.