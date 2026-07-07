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В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС - РИА Новости, 07.07.2026
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11:17 07.07.2026
В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС

Сальдо: в Херсонской области ввели режим техногенной опасности

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиХерсонская область
Херсонская область - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации.
  • Режим ЧС позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, сократив лишние процедуры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Режим техногенной чрезвычайной ситуации введен на территории Херсонской области, он позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области. Он позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, режим чрезвычайной ситуации сократит лишние процедуры, чтобы оперативнее проводить необходимые работы, закупать технику, оборудование и материалы.
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