В Ульяновской области в ДТП с "Газелью" погибли три человека

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Внедорожник Haval Jolion выехал на встречную полосу в Ульяновской области, где столкнулся с "Газелью", в результате произошедшего три человека погибли, пострадавшую девочку доставляют в больницу, сообщило региональное УМВД России.