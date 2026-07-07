В Ульяновской области в ДТП с "Газелью" погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 3-м километре автодороги Димитровград — Узюково — Тольятти произошло ДТП с участием автомобиля Haval Jolion и «ГАЗель NEXT».
- В результате аварии три человека погибли, несовершеннолетний пассажир (девочка) доставлена в медицинское учреждение.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Внедорожник Haval Jolion выехал на встречную полосу в Ульяновской области, где столкнулся с "Газелью", в результате произошедшего три человека погибли, пострадавшую девочку доставляют в больницу, сообщило региональное УМВД России.
По предварительным данным ведомства, ДТП произошло около 13.10 мск на 3-м километре автодороги Димитровград - Узюково - Тольятти. Водитель автомобиля Haval Jolion выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ГАЗель NEXT".
"В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины Haval Jolion скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, несовершеннолетний пассажир (девочка) доставляется в медицинское учреждение", - говорится в сообщении регионального УМВД России.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
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