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Буданов* допустил возобновление отношений России и Украины через десять лет - РИА Новости, 07.07.2026
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16:53 07.07.2026
Буданов* допустил возобновление отношений России и Украины через десять лет

Буданов заявил, что Украина может восстановить отношения с Россией через 10 лет

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина может восстановить отношения с Россией через десять лет.
  • В качестве примера восстановления отношений он привел Германию, с которой возобновили "все отношения" в 1955 году.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, Украина может восстановить отношения с Россией через "десять лет".
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"Однозначно будет (восстановление отношений - ред.). Так происходило со всеми странами", - сказал Буданов* в интервью агентству РБК-Украина.

В качестве "самого яркого примера" он привел Германию, с которой в 1955 году возобновили "все отношения", несмотря на то, сколько зла она совершила.
"Я надеюсь, что мы будем взвешены в своих подходах. Но то, что через 10 лет будет кто-то и со стороны России говорить, что надо как-то с Украиной диалог иметь, и на Украине говорить такое – очевидно, это может быть", - добавил Буданов*.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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