Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина может восстановить отношения с Россией через десять лет.
- В качестве примера восстановления отношений он привел Германию, с которой возобновили "все отношения" в 1955 году.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, Украина может восстановить отношения с Россией через "десять лет".
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"Однозначно будет (восстановление отношений - ред.). Так происходило со всеми странами", - сказал Буданов* в интервью агентству РБК-Украина.
В качестве "самого яркого примера" он привел Германию, с которой в 1955 году возобновили "все отношения", несмотря на то, сколько зла она совершила.
"Я надеюсь, что мы будем взвешены в своих подходах. Но то, что через 10 лет будет кто-то и со стороны России говорить, что надо как-то с Украиной диалог иметь, и на Украине говорить такое – очевидно, это может быть", - добавил Буданов*.
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