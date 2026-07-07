Буданов* допустил возобновление отношений России и Украины через десять лет

"Я надеюсь, что мы будем взвешены в своих подходах. Но то, что через 10 лет будет кто-то и со стороны России говорить, что надо как-то с Украиной диалог иметь, и на Украине говорить такое – очевидно, это может быть", - добавил Буданов*.