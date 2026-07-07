В Брянске подросток пострадал при обрушении баскетбольного щита

БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток получил тяжелую травму при обрушении баскетбольного щита в Брянске, следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает СУ СК по региону.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначены судебные экспертизы", - рассказали в СУ СК.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины травмирования подростка. В СК отметили, что следственные органы дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц.