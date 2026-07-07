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В Брянске подросток пострадал при обрушении баскетбольного щита - РИА Новости, 07.07.2026
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22:23 07.07.2026
В Брянске подросток пострадал при обрушении баскетбольного щита

В Брянске на баскетбольной площадке подросток получил тяжелую травму

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянске 15-летний подросток получил тяжелые травмы при обрушении баскетбольного щита.
  • Следственные органы завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Следователи проводят осмотр места происшествия, допросы свидетелей и судебные экспертизы.
БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток получил тяжелую травму при обрушении баскетбольного щита в Брянске, следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает СУ СК по региону.
"В следственные органы… поступило сообщение о том, что … 29 июня … на спортивной площадке, расположенной в дворе … города Брянска, 15-летний местный житель повис на баскетбольном кольце, вмонтированном в деревянный щит с металлической опорой, и упал вместе со щитом на землю, получив тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
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По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"Следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначены судебные экспертизы", - рассказали в СУ СК.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины травмирования подростка. В СК отметили, что следственные органы дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц.
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