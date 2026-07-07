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Беспилотник повредил танкер в Ормузском проливе - РИА Новости, 07.07.2026
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17:36 07.07.2026
Беспилотник повредил танкер в Ормузском проливе

UKMTO: беспилотник повредил танкер в Ормузском проливе у берегов Омана

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА повредил танкер в Ормузском проливе у берегов Омана.
  • Судно получило небольшой структурный ущерб, пострадавших нет, оно продолжает движение в порт назначения.
ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости. БПЛА повредил танкер в Ормузском проливе у берегов Омана, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Во вторник UKMTO сообщило, что у побережья Омана в борт танкера попал неизвестный снаряд, после попадания на судне начался пожар.
"Неизвестный БПЛА попал в танкер, нанеся ему небольшой структурный ущерб", - говорится в сообщении управления в Х.
По информации UKMTO, пострадавших нет, судно продолжает движение в порт назначения.
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