Беспилотник повредил танкер в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- БПЛА повредил танкер в Ормузском проливе у берегов Омана.
- Судно получило небольшой структурный ущерб, пострадавших нет, оно продолжает движение в порт назначения.
ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости. БПЛА повредил танкер в Ормузском проливе у берегов Омана, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Во вторник UKMTO сообщило, что у побережья Омана в борт танкера попал неизвестный снаряд, после попадания на судне начался пожар.
"Неизвестный БПЛА попал в танкер, нанеся ему небольшой структурный ущерб", - говорится в сообщении управления в Х.
По информации UKMTO, пострадавших нет, судно продолжает движение в порт назначения.