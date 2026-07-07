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В Омской области ликвидируют последствия атаки БПЛА на НПЗ - РИА Новости, 07.07.2026
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15:59 07.07.2026 (обновлено: 19:55 07.07.2026)
В Омской области ликвидируют последствия атаки БПЛА на НПЗ

В Омской области профильные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА на НПЗ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омской области был объявлен режим беспилотной опасности, так как украинский дрон атаковал Омский нефтеперерабатывающий завод.
  • Силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет.
  • Губернатор Виталий Хоценко призвал не приближаться к обломкам и не вести видео- и фотосъемку атаки БПЛА и ее последствий.
ОМСК, 7 июл - РИА Новости. В Омской области ликвидируют последствия атаки украинских дронов, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
"Проанализировали атаку противника, с которой столкнулся наш регион вчера ", - написал он.
В понедельник в третий раз с начала года в Омской области был объявлен режим беспилотной опасности. Позднее Хоценко сообщил, что вражеские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет.
По словам Хоценко, ликвидацией последствий занимаются профильные службы в оперативном режиме.
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