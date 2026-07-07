В Омской области ликвидируют последствия атаки БПЛА на НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омской области был объявлен режим беспилотной опасности, так как украинский дрон атаковал Омский нефтеперерабатывающий завод.
- Силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет.
- Губернатор Виталий Хоценко призвал не приближаться к обломкам и не вести видео- и фотосъемку атаки БПЛА и ее последствий.
ОМСК, 7 июл - РИА Новости. В Омской области ликвидируют последствия атаки украинских дронов, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
"Проанализировали атаку противника, с которой столкнулся наш регион вчера ", - написал он.
В понедельник в третий раз с начала года в Омской области был объявлен режим беспилотной опасности. Позднее Хоценко сообщил, что вражеские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет.
По словам Хоценко, ликвидацией последствий занимаются профильные службы в оперативном режиме.
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