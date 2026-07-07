В Курской области водитель автомобиля пострадал при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Водитель автомобиля пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Селекционный Курской области, рассказал губернатор Александр Хинштейн.

Губернатор добавил, что пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и планируют доставить его в Курск для дальнейшего лечения.