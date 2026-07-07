В Курской области водитель автомобиля пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Селекционный Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, ранен водитель.
- Пострадавшего планируют доставить в Курск для дальнейшего лечения.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Водитель автомобиля пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Селекционный Курской области, рассказал губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня вражеский беспилотник атаковал автомобиль в поселке Селекционный Льговского района. Ранен водитель. У 54-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочное ранение левой голени", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и планируют доставить его в Курск для дальнейшего лечения.
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