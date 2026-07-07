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Над Брянской областью за сутки уничтожили 103 украинских БПЛА - РИА Новости, 07.07.2026
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11:03 07.07.2026
Над Брянской областью за сутки уничтожили 103 украинских БПЛА

Ковальчук: за сутки над Брянской областью сбили 103 украинских беспилотника

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки над Брянской областью уничтожили 103 украинских БПЛА самолетного типа.
  • Беспилотники уничтожались подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.
БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. За сутки над Брянской областью уничтожены 103 украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 103 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук на платформе "Макс".
По данным врио губернатора, беспилотники уничтожались подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.
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БезопасностьБрянская областьРоссияЕгор КовальчукФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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