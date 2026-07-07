В Херсонской области отразили массированную воздушную атаку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Херсонской областью уничтожено 52 ударных беспилотника ВСУ.
- Воздушную атаку отразили силы ПВО и мобильные огневые группы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Отражена массированная воздушная атака ВСУ на Херсонскую область, уничтожено 52 ударных беспилотника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В минувшую ночь над Херсонской областью уничтожены 52 ударных БПЛА противника. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную массированную атаку ВСУ", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
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