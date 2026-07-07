ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны уничтожили три БПЛА, летевших на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18