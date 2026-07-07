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ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 07.07.2026
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08:30 07.07.2026 (обновлено: 08:32 07.07.2026)
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО Минобороны уничтожили три БПЛА, летевших на Москву.
  • Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
МоскваСергей СобянинБезопасность
 
 
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