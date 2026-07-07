В Калужской области при атаке БПЛА загорелось промышленное предприятие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калужской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии.
- Губернатор Владислав Шапша сообщил об уничтожении шести украинских БПЛА в небе над Калужской областью минувшей ночью и отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Возгорание на промышленном предприятии произошло в Калужской области в результате атаки БПЛА, предварительно, люди не пострадали, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор также сообщил об уничтожении шести украинских БПЛА в небе над Калужской областью минувшей ночью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18