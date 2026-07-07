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В Калужской области при атаке БПЛА загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 07.07.2026
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07:45 07.07.2026
В Калужской области при атаке БПЛА загорелось промышленное предприятие

В Калужской области после атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПожар в бизнес-центре Turas в Москве
Пожар в бизнес-центре Turas в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пожар в бизнес-центре Turas в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калужской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии.
  • Губернатор Владислав Шапша сообщил об уничтожении шести украинских БПЛА в небе над Калужской областью минувшей ночью и отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Возгорание на промышленном предприятии произошло в Калужской области в результате атаки БПЛА, предварительно, люди не пострадали, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор также сообщил об уничтожении шести украинских БПЛА в небе над Калужской областью минувшей ночью.
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ПроисшествияКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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