Рейтинг@Mail.ru
Над Ростовской областью за ночь уничтожили более десяти БПЛА - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 07.07.2026
Над Ростовской областью за ночь уничтожили более десяти БПЛА

Слюсарь: над Ростовской областью за ночь уничтожили более десяти беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более десятка БПЛА были уничтожены над Ростовской областью прошедшей ночью.
  • В Миллеровском и Веселовском районах произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более десятка БПЛА были уничтожены над Ростовской областью прошедшей ночью, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог, Новочеркасск, Батайск, а также в пяти районах области - Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском, Тарасовском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что в Миллеровском и Веселовском районах в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий, пострадавших нет, возгорания ликвидированы.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
ПВО сбила 430 беспилотников, летевших в направлении Москвы
06:10
 
Ростовская областьТаганрогНовочеркасскЮрий СлюсарьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала