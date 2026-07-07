Над Ростовской областью за ночь уничтожили более десяти БПЛА

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более десятка БПЛА были уничтожены над Ростовской областью прошедшей ночью, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор добавил, что в Миллеровском и Веселовском районах в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий, пострадавших нет, возгорания ликвидированы.