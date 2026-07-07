Над Ростовской областью за ночь уничтожили более десяти БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более десятка БПЛА были уничтожены над Ростовской областью прошедшей ночью.
- В Миллеровском и Веселовском районах произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более десятка БПЛА были уничтожены над Ростовской областью прошедшей ночью, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог, Новочеркасск, Батайск, а также в пяти районах области - Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском, Тарасовском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что в Миллеровском и Веселовском районах в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий, пострадавших нет, возгорания ликвидированы.