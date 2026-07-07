Ветеринар объяснил, как борщевик может лишить животных зрения

Краткий пересказ от РИА ИИ Сок борщевика под действием ультрафиолета может вызвать ожоги глаз и привести к слепоте у животных, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Шерсть животных не защищает их от ожогов, так как у многих пород тонкая и уязвимая кожа.

При контакте с соком борщевика необходимо смыть его мыльным раствором, нанести жирный крем на пораженные участки и исключить прогулки на солнце минимум на три дня.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сок борщевика под действием ультрафиолета может вызвать ожоги глаз и привести к слепоте у животных, при этом шерсть не защищает от опасного растения, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

"Наиболее опасен не сам борщевик, а сок, который он выделяет. Вроде бы животные в этом отношении должны быть защищены шерстью, но нет. Во-первых, у шерстных пород достаточно уязвимая кожа, она еще и тонкая. Поэтому могут появиться ожоги... Для глаз это наиболее опасно. После попадания сока и дальнейшего воздействия ультрафиолета может развиваться фотокератит. Можно остаться без зрения", - сказал Шеляков NEWS.ru

По словам ветеринара, шерсть не спасает животных от ожогов - у многих пород кожа тонкая и уязвимая, а собаки часто валяются в листьях борщевика, касаясь его незащищенными участками тела.

Шеляков добавил, что даже в пасмурную погоду ультрафиолетовые лучи способны запустить химическую реакцию при контакте с соком. Первые признаки поражения - покраснение, болезненность, пузыри и мокнущие экземы, отметил ветеринар. При обнаружении контакта следует надеть перчатки, тщательно смыть сок мыльным раствором, нанести на пораженные участки жирный крем и исключить прогулки на солнце минимум на три дня - гулять с питомцем лучше в темное время суток, подчеркнул специалист.