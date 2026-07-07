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Ветеринар объяснил, как борщевик может лишить животных зрения - РИА Новости, 07.07.2026
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16:25 07.07.2026
Ветеринар объяснил, как борщевик может лишить животных зрения

Ветеринар Шеляков: сок борщевика под солнцем может привести к слепоте у животных

© Фото : Моя Ветклиника/TelegramСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Моя Ветклиника/Telegram
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сок борщевика под действием ультрафиолета может вызвать ожоги глаз и привести к слепоте у животных, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
  • Шерсть животных не защищает их от ожогов, так как у многих пород тонкая и уязвимая кожа.
  • При контакте с соком борщевика необходимо смыть его мыльным раствором, нанести жирный крем на пораженные участки и исключить прогулки на солнце минимум на три дня.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сок борщевика под действием ультрафиолета может вызвать ожоги глаз и привести к слепоте у животных, при этом шерсть не защищает от опасного растения, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
"Наиболее опасен не сам борщевик, а сок, который он выделяет. Вроде бы животные в этом отношении должны быть защищены шерстью, но нет. Во-первых, у шерстных пород достаточно уязвимая кожа, она еще и тонкая. Поэтому могут появиться ожоги... Для глаз это наиболее опасно. После попадания сока и дальнейшего воздействия ультрафиолета может развиваться фотокератит. Можно остаться без зрения", - сказал Шеляков NEWS.ru.
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По словам ветеринара, шерсть не спасает животных от ожогов - у многих пород кожа тонкая и уязвимая, а собаки часто валяются в листьях борщевика, касаясь его незащищенными участками тела.
Шеляков добавил, что даже в пасмурную погоду ультрафиолетовые лучи способны запустить химическую реакцию при контакте с соком. Первые признаки поражения - покраснение, болезненность, пузыри и мокнущие экземы, отметил ветеринар. При обнаружении контакта следует надеть перчатки, тщательно смыть сок мыльным раствором, нанести на пораженные участки жирный крем и исключить прогулки на солнце минимум на три дня - гулять с питомцем лучше в темное время суток, подчеркнул специалист.
Если ожоги оказались серьезными, животное необходимо показать ветеринару, так как возможны не только боль и покраснение, но и повышение температуры, заключил Шеляков.
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