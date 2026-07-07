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Бойцы "Востока" обнаружили украинские словари на позициях ВСУ - РИА Новости, 07.07.2026
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05:36 07.07.2026
Бойцы "Востока" обнаружили украинские словари на позициях ВСУ

ВС России в Запорожской области находят орфографические словари ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группировки войск «Восток» при зачистке позиций ВСУ в Запорожской области все чаще обнаруживают среди оставленных вещей украинские орфографические словари.
  • По словам военнослужащего с позывным Утес, наличие орфографических словарей говорит о том, что военнослужащие украинской армии пытаются изучить свой родной язык, так как не знают его.
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" при зачистке позиций ВСУ в Запорожской области все чаще обнаруживают среди оставленных вещей украинские орфографические словари, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Утес.
По словам заместителя командира батальона по военно-политической работе 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, такие находки регулярно встречаются на закрепленных оборонительных позициях украинских подразделений.
"Участились случаи обнаружения нашими военнослужащими орфографических словарей украинского языка непосредственно на закрепленных оборонительных позициях, просто среди вещей... Наличие орфографических словарей говорит только об одном: военнослужащие украинской армии пытаются изучить свой родной язык, его не знают", - рассказал Утес.
В феврале 2025 года спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в нацгвардии Украины, рассказывала РИА Новости, что командование украинской армии в приоритетном порядке отправляет "на убой" подразделения ВСУ, сформированные из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву территорий.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Спикер Рады Руслан Стефанчук 12 июня 2026 года сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.
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