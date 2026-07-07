Боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область, осудили на 15 лет

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Боевик ВСУ Виталий Суббота, вторгшийся в Курскую область весной 2025 года, осужден на 15 лет по делу о теракте, сообщает пресс-служба СК РФ.

В мае 2026 года в отношении Субботы было завершено расследование уголовного дела о теракте. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.