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Боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область, осудили на 15 лет - РИА Новости, 07.07.2026
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15:40 07.07.2026
Боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область, осудили на 15 лет

Вторгшегося в Курскую область весной 2025 г боевика ВСУ Субботу осудили на15 лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виталий Суббота, боец ВСУ, осужден на 15 лет по делу о теракте.
  • Весной 2025 года Суббота в составе подразделения незаконно пересек границу России и участвовал в блокировании территории в Суджанском районе Курской области.
  • Суд признал доказательства по делу достаточными для вынесения обвинительного приговора.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Боевик ВСУ Виталий Суббота, вторгшийся в Курскую область весной 2025 года, осужден на 15 лет по делу о теракте, сообщает пресс-служба СК РФ.
Правоохранители установили, что весной 2025 года Виталий Суббота, вооруженный автоматом и гранатами, в составе подразделения незаконно пересек границу России. В Суджанском районе Курской области Суббота наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем.
В мае 2026 года в отношении Субботы было завершено расследование уголовного дела о теракте. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении солдата 80 отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Виталия Субботы... Суд приговорил Субботу к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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ПроисшествияКурская областьРоссияСуджанский районВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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