Боец ВС России уничтожил около десяти дронов ВСУ за 40 минут

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский боец группировки войск «Восток» с позывным Боцман за 40 минут уничтожил около десяти FPV-дронов ВСУ в ходе освобождения Копани.

Минобороны России 1 июля сообщило об освобождении населенного пункта Копани в Запорожской области силами группировки войск «Восток».

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Российский боец группировки войск "Восток" с позывным Боцман в ходе освобождения населенного пункта Копани в Запорожской области за 40 минут уничтожил около десяти FPV-дронов ВСУ.

Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе 55-й гвардейской дивизии РФ с позывным Утес.

"На этой задаче отличился военнослужащий с позывным Боцман, который в течение 40 минут уничтожил около десятка дронов противника", - сообщил Утес.

Он добавил, что действия военнослужащего позволили снизить активность украинских FPV-дронов и способствовали успешному выполнению подразделением поставленной боевой задачи.