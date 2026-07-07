Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский боец группировки войск «Восток» с позывным Боцман за 40 минут уничтожил около десяти FPV-дронов ВСУ в ходе освобождения Копани.
- Минобороны России 1 июля сообщило об освобождении населенного пункта Копани в Запорожской области силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Российский боец группировки войск "Восток" с позывным Боцман в ходе освобождения населенного пункта Копани в Запорожской области за 40 минут уничтожил около десяти FPV-дронов ВСУ.
Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе 55-й гвардейской дивизии РФ с позывным Утес.
"На этой задаче отличился военнослужащий с позывным Боцман, который в течение 40 минут уничтожил около десятка дронов противника", - сообщил Утес.
Он добавил, что действия военнослужащего позволили снизить активность украинских FPV-дронов и способствовали успешному выполнению подразделением поставленной боевой задачи.
Минобороны России 1 июля сообщило об освобождении населенного пункта Копани в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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